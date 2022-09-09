'Будет больно': Подоляк прокомментировал контрнаступление ВСУ и посоветовал оккупантам 'убираться'

Михаил Подоляк прокомментировал контрнаступление ВСУ / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявив, что "российским войскам пора убираться".

По его словам, эффективное украинское контрнаступление говорит миру о трех вещах.

"1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие", – написал он в Twitter.

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По словам Подоляка, "российским войскам пора убираться".

"Будет больно", – добавил он.

Ситуация в Харьковской области

8 сентября Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В частности, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Аналитики американского Института изучения войны в свежей свобке сообщили, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. По мнению экспертов, ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

СМИ тем временем пишут, что в оперативном окружении могут оказаться более 10 тысяч военных России, которые дислоцируются на территории от Купянска до окраин Славянска.

Главное управление разведки Минобороны Украины уже опубликовало перехват разговора двух оккупантов, из которого следует, что ВСУ взяли в кольцо военных российской армии, которые находятся в Харьковской области, и что помощи, скорее всего, не будет.

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