"Хоть расстреливайте": мобилизованные в "ЛНР" устроили бунт и отказались возвращаться на фронт

Мобилизованные в "ЛНР" устроили бунт и отказались возвращаться на фронт / Коллаж фото Reuters, скриншот

Российские оккупанты принудительно мобилизовали мужчин из "ЛНР" и отправили их на фронт. Мужчины взбунтовались против россиян и заявили, что не вернутся на войну и уедут домой. Видео уже разлетелось в Сети.

Мобилизованные заявили, что не вернутся на фронт даже если их начнут расстреливать. Кое-кто из них пожаловался, что часть мужчин была увезена насильно на фронт прямо с улицы. Другие говорили, что они добровольцы, поэтому могут поехать домой, если захотят.

На кадрах все они стоят в российской военной форме с символикой "Z" и с флагом РФ на шевронах.

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"И это все называется "добровольцы", которые сами пришли служить. А зачем, скажите? Вы нас заставляете, месяц, два дня дома. Для чего это делать, если мы добровольцы? Я калаш выбросил. Все, пошел домой. Я никому ничего не должен. Хоть расстреливайте", - говорят мобилизованные.

Мобилизованные в " ЛНР " устроили бунт и отказались возвращаться на фронт / скриншот

Мужчины пожаловались, что их колонну обстреляли и они понесли большие потери. Также мобилизованные спрашивают российское командование о том, зачем на войну отправляли пожилых людей.

Мужчины также заявили о фактах мародерства со стороны "руководства". Командиры фурами вывозили украденное имущество, даже автомобили.

Напомним, в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса РФ подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.

"Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна", - сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном Херсоне российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили смертельную перестрелку. В результате трое оккупантов убиты и двое ранены. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

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