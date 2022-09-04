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Разборки в Херсоне: оккупанты устроили бунт и отказались воевать против ВСУ

4 сентября 2022, 18:59

Военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса РФ подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.

россия, армия, рф, войска
Оккупанты устроили разборки в захваченном Херсоне / t.me/DIUkraine

У российских оккупантов сохраняется проблема с пополнением потерь в живой силе: вербуют осужденных в Донецке, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Вместе с тем, проблемным для противника остается вопрос пополнения своих потерь в живой силе. Так, в исправительной колонии №124 города Донецк представители частной военной кампании Вагнер пытаются вербовать осужденных в состав своего подразделения", - говорится в сводке Генштаба.

Также в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса РФ подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.

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"Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном Херсоне российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили смертельную перестрелку.

В результате трое оккупантов убиты и двое ранены. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

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