Контрактники РФ расстреляли ФСБшников в Херсоне / "Прямий"

Во временно захваченном Херсоне российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили смертельную перестрелку.

В результате трое оккупантов убиты и двое ранены. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

Разборки между оккупантами произошли 19 июня, когда четверо сотрудников ФСБ — Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Бородин Д.А., и еще один служащий, имя которого не называется, — вошли в кафе на улице Ушакова, и обнаружили там двух контрактников, сержанта Сергея Обухова и младшего сержанта Игоря Судина, распивавших спиртные напитки.

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После того, как ФСБшники сделали замечание контрактникам, Обухов достал пистолет и выстрелил в пол. Привалов попытался выхватить у него пистолет, после чего Судин, "находившийся позади Обухова", начал стрелять из автомата АК-74, а Привалов и Якубинский открыли ответный огонь.

Обухов, Привалов и Якубинский, согласно документам, "погибли на месте", а Бородин и Судин были "госпитализированы с ранениями различной степени тяжести в Федеральный военно-морской клинический госпиталь № 1427 Минобороны России, расположенный в Севастополе". Четвертый сотрудник ФСБ, личность которого не указана в документах, скрылся с места происшествия.

Издание также публикует документы расследования перестрелки рашистов в Херсоне.

/ news.yahoo.com

/ news.yahoo.com

Ранее сообщалось о том, что на территории Запорожской области оккупанты устроили пьяные разборки. Чеченцы и буряты напились и устроили перестрелку между собой.

Все это произошло на этой неделе на территории Токмакского кузнечно-штампового завода. Конфликт между бурятами и чеченцами возник на национальной почве.

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