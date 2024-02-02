Украинцы пришлют обновленные квитанции за коммуналку: кому придется платить больше

Украинцы с февраля могут получить платежки с повышенными суммами за отопление. Кроме того, придется платить по новым тарифам за доставку газа.

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Как говорят опрошенные эксперты, некоторые суммы в платежках за услуги ЖКХ за январь будут отличаться от обычных/ коллаж Главред, фото УНИАН, Википедия

Украинцы с февраля 2024 года могут получать квитанции с повышенными суммами за отопление. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Как говорят опрошенные эксперты, некоторые суммы в платежках за январь будут отличаться от обычных. К примеру, с 1 января всем потребителям газа уже насчитали отдельную плату за доставку "голубого топлива". Тариф не изменился, но дело в том, что плата рассчитывается на определенный объем кубических метров, который потребитель ориентировочно использует за год. А для расчета принимают показания за прошлый газовый год (с октября по октябрь).

С января перерасчет происходит с теми показаниями, которые были с октября 2022 года по октябрь 2023 года. В то время как в прошлом году украинцы платили за доставку, которая была посчитана по потреблению с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

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Кроме того, в январе 2024 практически на всей территории Украины наблюдалось значительное похолодание ‒ что автоматически приведет к увеличению сумм в платежках за отопление. А потребление в холодные месяцы зимой может достигать пиков и быть на треть выше, чем в теплые зимние месяцы.

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главредусообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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