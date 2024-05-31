Польша может мобилизовать украинцев и подготовить к войне: в МИД сделали заявление

Безопаснее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в армию, заявил Радослав Сикорский.

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Польша готова создать военное подразделение из украинцев / Коллаж: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Варшава готова создать и тренировать военное подразделение из украинцев, которые подлежат мобилизации и находятся в Польше. Формирование украинского подразделения в Польше эффективнее отправки польских инструкторов в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет польское издание РАР.

"Польша рассмотрела запрос Украины относительно обучения, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию, и что это будет более эффективный способ помочь Украине", - сказал он.

Сикорский также заявил на двухдневном саммите глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Праге, что переговоры с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности идут успешно. Глава польской дипломатии надеется, что подписать соглашение удастся еще до саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Вопрос возвращения мужчин в Украину - позиция Польши

Напомним, 23 апреля МИД Украины заявил о прекращении предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом. 24 апреля Кабмин утвердил новые правила выдачи паспортов для украинцев. Мужчины, которые хотят получить паспорт, должны обращаться в территориальные органы или подразделения ГМС в Украине, поскольку за границу их больше не будут пересылать.

Вскоре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова способствовать возвращению украинских мужчин призывного возраста в Украину. Вслед за Польшей министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что его страна также рассмотрит возможность помощи Украине в возвращении мужчин. Однако Германия позволила украинским мужчинами оставаться в стране, даже с недействительными документами.

Посол Украины в Польше Василий Зварич рассказал, что украинским мужчинам не обязательно возвращаться в Украину. Обновить свои данные можно через электронный кабинет или в консульствах.

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