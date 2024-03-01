Михаил Ткач. Как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь

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Несколько дней назад нашу съемочную группу задержали польские правоохранители неподалеку от польско-белорусской границы. Мы отправились туда для того, чтобы увидеть масштабы товарооборота между Польшей и Беларусью. Мы поехали именно в те дни, когда накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России польские фермеры, или те, кто за ними стоят, полностью заблокировали пункты пересечения границы с Украиной. Иногда даже для военной техники и гуманитарной помощи.

Расследование Михаила Ткача на УП

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Гроші" (1+1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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