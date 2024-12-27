Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничестве

Главное:
- Чиновника КГГА разоблачили на получении фейковой 2 группы инвалидности
- Ему было безосновательно начислено и выплачено 283 тысяч гривен пенсионных выплат
- Чиновнику светит 5 лет заключения
Чиновник КГГА неправомерно оформил вторую группу инвалидности. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Отмечается, что чиновнику сообщено о подозрении в подделке и использовании поддельных медицинских документов.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в подделке и использовании поддельных медицинских документов (ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины) и в завладении средствами Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве (ч. 3 ст. 190 УК Украины) директору одного из Департаментов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, директор департамента городской государственной администрации, действуя в сговоре с неустановленными в настоящее время лицами, организовал подделку медицинских документов о якобы наличии у него тяжелых заболеваний, используя которые обратился в районную медико-социальную службу и получил статус лица со второй группой инвалидности.
В результате этого, в течение 2022-2024 годов подозреваемому было безосновательно начислено и выплачено 283 тысяч гривен пенсионных выплат.
В Нацполиции добавили, что незаконная сделка может обернуться чиновнику пятью годами заключения.
Стоит подчеркнуть, как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники, речь идет о Руслане Светлом.
Скандалы с фальшивыми инвалидностями - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в разных регионах Украины ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации. В частности, задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК. Чиновники брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов США, чтобы "помочь" военнообязанным избежать призыва. Они изготавливали фиктивные медицинские заключения.
7 ноября чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.
Кроме того, 29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.
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Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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