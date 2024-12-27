Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничестве

Мария Николишин
27 декабря 2024, 19:08
309
Чиновник организовал подделку медицинских документов о якобы наличии у него тяжелых заболеваний.
Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничестве
Инвалидность у чиновника КГГА / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Главное:

  • Чиновника КГГА разоблачили на получении фейковой 2 группы инвалидности
  • Ему было безосновательно начислено и выплачено 283 тысяч гривен пенсионных выплат
  • Чиновнику светит 5 лет заключения

Чиновник КГГА неправомерно оформил вторую группу инвалидности. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что чиновнику сообщено о подозрении в подделке и использовании поддельных медицинских документов.

видео дня

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении в подделке и использовании поддельных медицинских документов (ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины) и в завладении средствами Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве (ч. 3 ст. 190 УК Украины) директору одного из Департаментов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, директор департамента городской государственной администрации, действуя в сговоре с неустановленными в настоящее время лицами, организовал подделку медицинских документов о якобы наличии у него тяжелых заболеваний, используя которые обратился в районную медико-социальную службу и получил статус лица со второй группой инвалидности.

В результате этого, в течение 2022-2024 годов подозреваемому было безосновательно начислено и выплачено 283 тысяч гривен пенсионных выплат.

В Нацполиции добавили, что незаконная сделка может обернуться чиновнику пятью годами заключения.

Стоит подчеркнуть, как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники, речь идет о Руслане Светлом.

  • Фейковая инвалидность у чиновника КГГА
    Фейковая инвалидность у чиновника КГГА фото: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, СБУ
  • Фейковая инвалидность у чиновника КГГА
    Фейковая инвалидность у чиновника КГГА фото: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, СБУ
  • Фейковая инвалидность у чиновника КГГА
    Фейковая инвалидность у чиновника КГГА фото: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, СБУ
  • Фейковая инвалидность у чиновника КГГА
    Фейковая инвалидность у чиновника КГГА фото: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, СБУ
  • Фейковая инвалидность у чиновника КГГА
    Фейковая инвалидность у чиновника КГГА фото: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, СБУ
  • Фейковая инвалидность у чиновника КГГА
    Фейковая инвалидность у чиновника КГГА фото: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, СБУ
  • Фейковая инвалидность у чиновника КГГА
    Фейковая инвалидность у чиновника КГГА фото: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, СБУ

Скандалы с фальшивыми инвалидностями - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в разных регионах Украины ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации. В частности, задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК. Чиновники брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов США, чтобы "помочь" военнообязанным избежать призыва. Они изготавливали фиктивные медицинские заключения.

7 ноября чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

Кроме того, 29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.

Читайте также:

Что такое Национальная полиция Украины?

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Национальная полиция новости Украины МСЭК
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

19:44Синоптик
Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

19:31Мир
Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничестве

Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничестве

19:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

Последние новости

19:45

10 тысяч дронов до конца года: РФ наращивает производство беспилотников - CNN

19:44

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

19:36

"Будьте интересны": миллиардер из списка Forbes раскрыл секрет успеха

19:31

Завершение войны в Украине: Шольц раскрыл позицию Трампа

19:10

Пример "мягкой силы" Китая в Афганистанемнение

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
19:08

Фейковая инвалидность ради выплат: чиновника КГГА подозревают в мошенничествеФото

18:50

Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам: Шольц сделал важное заявление

18:31

Баку объявил демарш Чечне из-за сбитого самолета AZAL и потребовал компенсации

18:12

Докажите свою гениальность: определите за 5 секунд, какая бабушка фальшивая

Реклама
17:50

"Россия не может удержаться": генерал сказал, закончится ли война в 2025 году

17:29

Поздравления с Новым годом 2025: красивые слова в прозе и стихах и картинки

17:21

"Патологический лжец": в МИД ответили Лаврову насчет "диалога без Украины"

16:59

Молоко и яичный белок: с чем пить виски, кроме колы

16:49

"Очередной провал": эксперт назвал последствия сбития самолета в Грозном для РФВидео

16:40

Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев

15:42

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

15:29

Как быстро разморозить мясо: лайфхак взорвал Сеть

15:26

Вечер памяти Виталия Билоножко: видео из Дворца "Украина"

15:20

Кола и кислота: как удалить известковый налёт с унитаза

15:15

Войска КНДР могут начать бои на Юге: в ВСУ прокомментировали информацию

Реклама
15:14

Ефросинина рассказала, чем занимается ее не публичная дочь

14:42

10 вещей и продуктов, которые нельзя ставить в микроволновую печь: стоит знать всемВидео

14:39

Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

13:55

Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном: в ВСУ заявили о потерях

13:54

Как определить тип кожи за 30 секунд: косметолог поделилась простым методом

13:34

Прилетел из США: Екатерина Осадчая показала редкое фото 22-летнего сына-красавца

13:30

"Конечно пойдут": военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области

13:08

Как сделать скриншот на компьютере Windows 10: нехитрая инструкция

12:58

Президент ФРГ распустил Бундестаг и назначил новые выборы в парламент

12:46

Украину накроет антициклон "Гюнтер": где резко ударят морозы

12:39

Судья, которая в Революцию достоинства приняла 8 решений против местных майданов, до сих пор работает в ВАКС – СМИ

12:36

"Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой

12:27

Что подарить девочке на Новый год: идеи на любой кошелек

12:17

"Доллары в унитазе": появились новые детали в деле львовских чиновников-коррупционеров во главе с депутатом от "ЕС"

12:15

В Украине отменили графики отключения света: какие области вошли в список

11:47

Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер - разведка Южной Кореи

11:42

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Кроликам - стресс, Драконам - трудные времена

11:39

Отправка новобранцев на фронт: Сырский сделал заявление о подготовке военных

11:17

Погиб 16-летний актер, звезда популярного фильма

11:16

На Новый год похолодает и будет снег: синоптик рассказала об изменении погоды

Реклама
11:13

Как снять наклейку с посуды: легкий трюк со скотчем и свечой

11:10

ГУР мощным ударом HIMARS ликвидировало российских офицеров на Запорожье

11:02

Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря: Рыбам - удача, Весам - смена плановВидео

10:38

Алина Гросу вернулась в Украину и показала родного человека - детали

10:26

Россияне уже вышли на трассу от Покровска до Днепра: может ли РФ перерезать дорогу

09:52

РФ захватила Курахово в Донецкой области: в ISW раскрыли детали прорыва оккупантов

09:51

"Сбил российский Панцирь-С1": Буданов назвал причину падения азербайджанского самолета

09:29

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

09:25

Многие хозяйки даже не догадываются: почему опара не поднимается

09:20

Через почти два года немецкие танки Leopard 1 начали поступать в Украину — Forbes

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять