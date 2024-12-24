'Мой проект': Арестович заявил, что он 'назначил' Залужного главнокомандующим

Арестович снова удивил людей возмутительным заявлением.

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Арестович сделал заявление о Залужном / коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.arestovich, t.me/Zaluzhnui

Кратко:

Арестович заявил, что в 2020-2022 годах несколько раз встречался с Зеленским

По его словам, он был в ближайшем окружении Зеленского

Назначение Залужного главнокомандующим - это якобы его проект

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что в течение 2020-2022 годов несколько раз встречался с президентом Владимиром Зеленским и даже оставался наедине с ним и главой Офиса президента Андреем Ермаком, чтобы вместе решать вопросы в военной сфере. Об этом Арестович заявил в интервью, видео которого разлетелось в сети Х.

По его словам, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, он был в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

видео дня

"Оставался в кабинете наедине с ним (Зеленским, - ред.) и Ермаком, решая ряд специфических вопросов в военной сфере. Например, назначение Залужного главнокомандующим. Это я делал. Это был мой проект назначить Залужного главнокомандующим", - заявил бывший советник.

Заявление Арестовича о Залужном - видео:

Валерий Залужный - последние новости

Напомним, сейчас Валерий Залужный занимает должность посла Украины в Великобритании, а несколько дней назад он написал книгу "Моя война", которая является "собственным рассказом о себе, о моих мыслях и жизненных решениях". Об этом Залужный сообщил в Телеграмм.

В ней отставной генерал рассказывает о войне с собственными страхами, с людьми, которые препятствуют достигать цели, а также о войне с обстоятельствами.

"Моя война - это первая книга из трилогии, над которой я начал работать еще в марте 2023 года. Это книга-рассказ для молодежи, которой я хочу донести важную истину: в жизни возможно все, если ты очень этого хочешь. Мечтайте и идите к своей мечте!" - отметил экс-командующий ВСУ.

Главред также писал, что Залужный считает, что российские войска могут совершить мощный прорыв на фронте, когда им удастся накопить достаточно ресурсов и технологических материалов. Это может произойти после 2027 года.

Экс-глава ВСУ также говорил, что европейские страны не готовы к длительной войне с Россией. Даже при наличии передовых систем, таких как F-16 или Patriot, ресурсы Запада могут иссякнуть уже через 2-3 месяца интенсивных боевых действий.

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Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплисцкаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) - украинский блогер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки участников АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

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