После заявления о 'голодных украинках': скандального профессора накажут - детали

Профессора планируют наказать в рамках закона.

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Скандал с профессором КНУ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Кратко:

Заявление Никиты Василенко о "голодных женщинах" получило огласку

Руководство КНУ намерено принять меры в отношении профессора

Дмитрий Лубинец отреагировал и написал письма в МОН

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко намерено принять меры в отношении профессора Никиты Василенко, который на днях попал в скандал. Об этом сообщил ректор заведения Владимир Бугров в комментарии hromadske.

"Меры будут приняты. Ситуация негативная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю", - сказал он. видео дня

Однако, ректор уклонился от прямого ответа на вопрос, какие именно меры будут приняты.

По его словам, профессора накажут в рамках закона так, чтобы потом это решение "не могло быть обжаловано в суде".

Стоит добавить, что на скандал также отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он написал письма в МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и в университет с требованием провести служебное расследование.

"Также вижу необходимость обратиться в СБУ. Неэтическое поведение перешло границу, поэтому это должны проверить и должным образом отреагировать компетентные органы", - подчеркнул он.

Скандал с профессором КНУ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, преподаватель Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко, обсуждая возможное введение миротворческих войск на территорию Украины заявил, что появление иностранных военных "решит демографическую проблему",

В частности, он говорил о "по меньшей мере сорока тысячах мужчин с деньгами, "голодных" на женщин. И сотни тысяч "голодных" украинок".

В сети на это быстро отреагировали и заявили, что ранее студенты института журналистики требовали увольнения Василенко. Его обвиняли в продвижении сексистских и пророссийских нарративов.

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Кто такой Никита Василенко? Никита Кимович Василенко - украинский журналист, педагог, писатель. Профессор, доктор филологии, кандидат философских наук. Специалист по информационным жанрам, репортер. Член политсовета политической партии "Союз Левых Сил", которая была запрещена в Украине после начала российского вторжения 2022 года. Также с его именем связано несколько скандалов. В частности, 1 февраля 2022 года на сайте Президента Украины была опубликована русскоязычная петиция, автор которой требовал от Президента провести "денацификацию" и прекратить узурпацию власти в стране. При этом в заголовок петиции и ее текст были вынесены цитаты Николая Василенко из его интервью пророссийскому телеканалу News One о том, что РФ якобы не собиралась нападать на Украину, поскольку ей не нужны "самый грязный город в мире - Киев", опустошенная страна и мятежное население. Василенко также неоднократно становился фигурантом скандалов со студентами Учебно-научного института журналистики КНУ, где он работает преподавателем. Так, в 2024 году студенты выдвинули руководству Института требование об увольнении Василенко с должности из-за пророссийских и сексистских высказываний и обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. В обращении цитировались следующие высказывания Василенко: "Женщины могут чего-то достичь четырьмя способами: муж, любовник, отец, брат" и "Я против того, чтобы все имели права, особенно женщины". Также в обращении говорится о сексуальных домогательствах Василенко к одной из студенток, которой он угрожал в случае несогласия уничтожением ее карьерных перспектив. В итоге Институт вынес Василенко выговор, однако он остался на должности, пишет Википедия.

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