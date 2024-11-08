"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

Сергей Стерненко заявил, что Сырский "обиделся" на него из-за критики относительно командования армией.

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Стерненко обвинил Сырского в объявлении себя в розыск / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Александр Сырский

Известный украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что его якобы объявили в розыск из-за неявки в ТЦК. Стерненко во всем обвиняет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Причиной этого он называет слова о необходимости провести армейскую реформу.

"История с моим розыском - прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание.Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками", - написал Стерненко. видео дня

Он отмечает, что ему прислали повестку якобы по адресу, где Стерненко не проживает, который не предоставлял и который не является адресом прописки. После его неявки в ТЦК, волонтер был объявлен в розыск.

"В день объявления в розыск я был в МО. Через день еще раз.

3. Слив инфы о розыске российской агентуре. Далее включились и сами россияне.

4. Ложь об умышленной неявке и уплате штрафа мной от областного центра комплектования.

Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну", - написал Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Что говорят в Одесском ТЦК

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки утверждают, что Стерненко якобы не сообщал о ряде важных деталей. Они называют заявления волонтера попытками дискредитировать деятельность ТЦК и СП.

В то же время там отметили, что Стерненко уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил админштраф за нарушение воинского учета и был направлен на ВВК.

"Также в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур. Такие обвинения являются безосновательными и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП. Отмечаем, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других нормативно-правовых актов, регламентирующих правила воинского учета и мобилизационной подготовки", - говорится в сообщении.

В ТЦК призвали Стерненко обращаться непосредственно к ним, чтобы решать все вопросы, избегая публичной критики.

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