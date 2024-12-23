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Женщины "голодные": преподаватель КНУ оскандалился заявлением о миротворцах и демографии

Мария Николишин
23 декабря 2024, 19:12
1464
По его словам, появление иностранных военных "решит демографическую проблему".
Женщины 'голодные': преподаватель КНУ оскандалился заявлением о миротворцах и демографии
Скандал с Василенко / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, пресс-центр НАТО

Главное:

  • Никита Василенко назвал украинских женщин "голодными"
  • Он заявил, что введение миротворческих войск решит демографическую проблему в Украине
  • Ранее его обвиняли в продвижении пророссийских нарративов

Преподаватель Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко снова оскандалился. В частности, обсуждая возможное введение миротворческих войск на территорию Украины, он заявил, что появление иностранных военных "решит демографическую проблему". Об этом он сказал в эфире медиа.

Известно, что он назвал украинских женщин "голодными".

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"Представьте себе - минимум сорок тысяч мужчин с деньгами, "голодных" на женщин. Тех, кто не прошел испытание фронтом, воспитанных на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч "голодных" украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или получили увечья", - сказал Василенко.

Украинский журналист Леонид Швец отреагировал на это и напомнил, что ранее студенты института журналистики требовали увольнения Василенко. Его обвиняли в продвижении сексистских и пророссийских нарративов. Тогда в университете ему вынесли выговор.

"Помнится, этого (человека, - ред.) собирались выгнать из университета. Поришал?", - написал Швец.

Скандальное заявление преподавателя КНУ - видео:

Женщины 'голодные': преподаватель КНУ оскандалился заявлением о миротворцах и демографии

Введение миротворцев в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, страны Евросоюза разошлись во мнениях относительно того, готовы ли они предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности от России без участия США. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею отправки европейских войск в Украину для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения, "но многие другие столицы ЕС относятся к этой идее с глубоким скептицизмом, и непонятно, будут ли такие миротворческие силы дополнять или заменять собой гарантии безопасности".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину. Он отметил, что Украина и РФ должны принять соответствующий мандат.

В то же время, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил, что введение иностранного миротворческого контингента в Украину малореалистично. Ведь размещение миротворцев на линии разграничения возможно лишь тогда, когда противоборствующие стороны с этим соглашаются. А Россия на это точно не согласится.

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Кто такой Никита Василенко?

Никита Кимович Василенко - украинский журналист, педагог, писатель. Профессор, доктор филологии, кандидат философских наук. Специалист по информационным жанрам, репортер. Член политсовета политической партии "Союз Левых Сил", которая была запрещена в Украине после начала российского вторжения 2022 года.

Также с его именем связано несколько скандалов. В частности, 1 февраля 2022 года на сайте Президента Украины была опубликована русскоязычная петиция, автор которой требовал от Президента провести "денацификацию" и прекратить узурпацию власти в стране. При этом в заголовок петиции и ее текст были вынесены цитаты Николая Василенко из его интервью пророссийскому телеканалу News One о том, что РФ якобы не собиралась нападать на Украину, поскольку ей не нужны "самый грязный город в мире - Киев", опустошенная страна и мятежное население.

Василенко также неоднократно становился фигурантом скандалов со студентами Учебно-научного института журналистики КНУ, где он работает преподавателем.

Так, в 2024 году студенты выдвинули руководству Института требование об увольнении Василенко с должности из-за пророссийских и сексистских высказываний и обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. В обращении цитировались следующие высказывания Василенко: "Женщины могут чего-то достичь четырьмя способами: муж, любовник, отец, брат" и "Я против того, чтобы все имели права, особенно женщины". Также в обращении говорится о сексуальных домогательствах Василенко к одной из студенток, которой он угрожал в случае несогласия уничтожением ее карьерных перспектив. В итоге Институт вынес Василенко выговор, однако он остался на должности, пишет Википедия.

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