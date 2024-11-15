Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Голодные дети и психотропы: скандал в спецучреждении на Тернопольщине получил продолжение

Юрий Берендий
15 ноября 2024, 13:17
119
В прокуратуре Тернопольщины открыли уголовные производства сразу по нескольким статьям насильственных действий в отношении детей, отметил Дмитрий Лубинец.
Голодные дети и психотропы: скандал в спецучреждении на Тернопольщине получил продолжение
Омбудсмен отреагировал на вопиющие условия проживания детей / Коллаж Главред, фото: Inna Miroshnychenko/Instagram, УНИАН

О чем сказал Лубинец:

  • В спецучреждении на Тернопольщине выявили факты насильственных действий в отношении детей
  • У детей нет средств личной гигиены, личных вещей, игрушек
  • Был обнаружен алкоголь в открытом доступе к детям

Недавно мониторинговая группа Офиса Омбудсмана совместно с представителями Национальной социальной сервисной службы и гражданского общества, Украинской сети за права ребенка и Фонда "Голоса детей", провела внеплановый визит в одно из учреждений для детей на Тернопольщине. Предпосылкой мониторинга стало обращение на нашу "горячую линию" о насилии над детьми в заведении. Об этом в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, результаты этих мониторинговых визитов уже были представлены на пресс-конференции, а также отдельно он подчеркивал важность выполнения государственными органами моих представлений, как Уполномоченного.

видео дня

Он отметил, что в ходе проверки мониторинговая группа обнаружила следующие нарушения:

  • В заведении расследуются показания детей и проверяются факты возможного сексуального насилия.
  • Отсутствует система контроля за присутствием учеников: администрация и учителя не знают, сколько детей должны быть на уроках и где находятся отсутствующие.
  • Детей запугивают, угрожая направлением в психиатрическое учреждение за "плохое поведение".
  • Даже во время мониторинговых проверок сотрудники заведения оскорбляли детей, оказывали на них психологическое давление и толкали.
  • Лекарства, включая психотропные препараты, выдаются без назначения врача, контроля или подтверждения диагноза.
  • Заведение не имеет договоров с местными медицинскими учреждениями для контроля за лечением, его корректировкой и мониторингом состояния здоровья учащихся.
  • В личных делах детей отсутствуют важные документы, в частности актуальные выводы об их здоровье и развитии.
  • В школе нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других необходимых специалистов, несмотря на статус специализированного учреждения и значительное количество детей с особыми образовательными потребностями. Это нарушает их право на образование.
  • Детям не обеспечивают средства личной гигиены, они лишены личных вещей, одежды и игрушек. Обнаружена гуманитарная помощь, которая более года хранится в заведении, но не была распределена среди воспитанников, включая новогодние подарки.
  • Условия проживания оставляют желать лучшего: комнаты требуют ремонта, мебель сломана и давно не заменялась.
  • В пищеблоке хранятся продукты без четко указанного срока годности. Детям с аллергией на определенные продукты не предоставляют альтернативного питания, из-за чего они иногда остаются голодными.

Кроме того, в учебном классе, где проводились занятия по кулинарии, кроме ненадлежащих условий для пребывания и развития детей, был обнаружен алкоголь в открытом доступе.

"Руководство заведения отмечает, что дети не используют учебную комнату, а ее использует исключительно персонал как собственную столовую. Дети сообщили мониторинговой группе, что подобные "празднования" организовывались работниками школы неоднократно", - отмечает Лубинец.

Лубинец подчеркнул, что из-за критичности ситуации и сообщения о насилии мониторинговая группа вызвала правоохранителей для защиты прав и интересов ребенка.

Сейчас ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры открыли уголовные производства, связанные с сексуальным насилием, незаконным помещением здорового человека в психиатрическое учреждение, ненадлежащим исполнением обязанностей по защите жизни и здоровья детей, а также злоупотреблением служебным положением."Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений!", - резюмировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что юрист и телеведущая Инна Мирошниченко рассказала шокирующие детали мониторинга одной из детских спецшкол Тернопольщины. По ее словам, самым ужасным является отношение к детям: за плохое поведение их отправляют в психиатрическую больницу, не оставляя никаких официальных записей.

В больнице им делают инъекции, после которых дети становятся "как овощи". Также организация списывает психотропные препараты, якобы для нужд детей, которые уже выпустились. Кроме этого, выявлено два случая сексуального насилия, одной из жертв было 8 лет.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Тернополь Тернопольщина
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

13:14Украина
Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

13:09Синоптик
Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

12:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

Штраф до 5 тысяч евро: почему в Германии нельзя выбрасывать стеклянные банки

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Украинским пенсионерам увеличат выплаты: кто может рассчитывать на повышение

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

В Британии случилось событие, которе может примирить Гарри и Чарльза

Последние новости

13:22

Дмитрий Монатик нечаянно раскрыл пол будущего ребенка - детали

13:17

Голодные дети и психотропы: скандал в спецучреждении на Тернопольщине получил продолжение

13:14

Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

13:09

Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

13:08

Польские фермеры анонсировали новое блокирование границы: какая ситуация сейчас

Заморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – ЖдановЗаморозка войны после победы Трампа наиболее вероятна, через пару лет РФ вновь пойдет в бой – Жданов
13:02

Путин издал распоряжение по Курской области: оккупанты нависли над Суджей - Згурец

12:58

"Не у всех сказок счастливый финал": роскошная Боржемская сделала новое заявление

12:52

Не видать удачи целый год: что нельзя делать на Рождество – строгие запреты

12:45

Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

Реклама
12:12

"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

12:06

Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

11:52

Потепление накроет Украину: в каких областях будет +11 градусов

11:38

Массированный удар по Одессе: Зеленский рассказал, как остановить российский террор

11:32

Байден поехал в Латинскую Америку на встречу с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

11:25

Прорыв оккупантов с бронетехникой к Купянску: в ВСУ раскрыли детали боев

11:03

Каким людям подходит черный цвет: стилист дала неожиданный ответ

10:55

Китайский гороскоп на завтра 16 ноября: Свиньям - ревность, Кроликам - трудная ситуация

10:48

2 областных центра под большой угрозой: стали известны ближайшие цели РФ

10:42

Передавал планы операций России: подполковник ССО оказался "кротом" ГРУ

10:31

Почему не хватает места на Андроиде: удивительно простой способ увеличить память

Реклама
10:25

Введение в Украину иностранных войск: Жданов спрогнозировал, возможен ли сценарий

10:02

Армия РФ пошла в наступление с техникой на Курщине, перемещаются по ночам: детали

10:00

РФ атаковала Одесчину двумя ракетами и 29 дронами: сколько удалось сбить ПВОФото

09:39

Путиниста Филиппа Киркорова объявили в розыск в РФ - что он вытворил

09:33

Был удар по военному аэродрому "Крымск": дроны массированно атаковали Краснодарский крайВидео

09:23

Накачивают препаратами до состояния овоща: Инна Мирошниченко поделилась жуткими кадрами выживания детей в интернатах

09:13

Оккупанты прорвались в Купянск: в Forbes объяснили, причем тут Трамп

08:48

Пять бортов вражеских Ту-95МС совершили пусковые манёвры: когда ракеты будут в Украине

08:34

Будут отправлять оружие еженедельно: в Пентагоне сделали важное заявление о помощи Украине

08:20

"У меня были девочка и мальчик": Анна Саливанчук рассказала о потере двоих детей

08:10

Запорожье и угроза наступления для украинцевмнение

07:35

Загадка, которая озадачит каждого: кто муж девушки - надо угадать за 5 секунд

07:25

Армия РФ оккупировала Ровнополь - DeepState

06:46

Война в Украине: Трамп сказал, на чем сосредоточится его администрация

06:10

О кадрах и назначениях Трампа: что происходитмнение

06:00

Шторм слишком затягивается: Украина под влиянием сильной магнитной бури

05:36

Гороскоп на завтра 16 ноября: Близнецам - сюрпризы, Козерогам - неожиданный доход

04:30

Несколько минут и готово: как быстро разморозить лобовое стекло авто - лайфхак

04:01

Какие отличия скрыты на картинке: только самые внимательные найдут за 13 секунд

03:45

"Есть единственный шанс на выживание Украины": Жданов сказал, как сломать план Путина

Реклама
03:09

Маникюр для женщин за 50: какие трендовые ногти омолодят руки на несколько лет

02:09

Решает несколько проблем: для чего французы выбрасывают кофейную гущу на окно

01:34

"Войну не выиграть на добровольцах": Жорин раскрыл секреты успешной мобилизации

01:20

Машина времени поломалась: на картинке надо найти человека из будущего

00:40

РФ увеличила атаки Шахедами после победы Трампа: чего добивается Путин

00:32

Чем Украине грозит потеря Курахово: эксперт озвучил неутешительный сценарий

00:13

Пенсионерам в Украине ежемесячно будут доплачивать 2361 грн: кто получит выплату

14 ноября, четверг
23:36

РФ готова к переговорам: посол Москвы выступил с неожиданным заявлением

23:03

У Аллы Пугачевой поставили пропагандистов на место - что случилось

22:29

Сколько людей работают в ТЦК: в Минобороны назвали точную цифру

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять