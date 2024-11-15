Голодные дети и психотропы: скандал в спецучреждении на Тернопольщине получил продолжение

В прокуратуре Тернопольщины открыли уголовные производства сразу по нескольким статьям насильственных действий в отношении детей, отметил Дмитрий Лубинец.

https://glavred.info/ukraine/golodnye-deti-i-psihotropy-skandal-v-specuchrezhdenii-na-ternopolshchine-poluchil-prodolzhenie-10614554.html Ссылка скопирована

Омбудсмен отреагировал на вопиющие условия проживания детей / Коллаж Главред, фото: Inna Miroshnychenko/Instagram, УНИАН

О чем сказал Лубинец:

В спецучреждении на Тернопольщине выявили факты насильственных действий в отношении детей

У детей нет средств личной гигиены, личных вещей, игрушек

Был обнаружен алкоголь в открытом доступе к детям

Недавно мониторинговая группа Офиса Омбудсмана совместно с представителями Национальной социальной сервисной службы и гражданского общества, Украинской сети за права ребенка и Фонда "Голоса детей", провела внеплановый визит в одно из учреждений для детей на Тернопольщине. Предпосылкой мониторинга стало обращение на нашу "горячую линию" о насилии над детьми в заведении. Об этом в своем Telegram сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, результаты этих мониторинговых визитов уже были представлены на пресс-конференции, а также отдельно он подчеркивал важность выполнения государственными органами моих представлений, как Уполномоченного.

видео дня

Он отметил, что в ходе проверки мониторинговая группа обнаружила следующие нарушения:

В заведении расследуются показания детей и проверяются факты возможного сексуального насилия.

Отсутствует система контроля за присутствием учеников: администрация и учителя не знают, сколько детей должны быть на уроках и где находятся отсутствующие.

Детей запугивают, угрожая направлением в психиатрическое учреждение за "плохое поведение".

Даже во время мониторинговых проверок сотрудники заведения оскорбляли детей, оказывали на них психологическое давление и толкали.

Лекарства, включая психотропные препараты, выдаются без назначения врача, контроля или подтверждения диагноза.

Заведение не имеет договоров с местными медицинскими учреждениями для контроля за лечением, его корректировкой и мониторингом состояния здоровья учащихся.

В личных делах детей отсутствуют важные документы, в частности актуальные выводы об их здоровье и развитии.

В школе нет коррекционных педагогов, логопеда, дефектолога, массажиста и других необходимых специалистов, несмотря на статус специализированного учреждения и значительное количество детей с особыми образовательными потребностями. Это нарушает их право на образование.

Детям не обеспечивают средства личной гигиены, они лишены личных вещей, одежды и игрушек. Обнаружена гуманитарная помощь, которая более года хранится в заведении, но не была распределена среди воспитанников, включая новогодние подарки.

Условия проживания оставляют желать лучшего: комнаты требуют ремонта, мебель сломана и давно не заменялась.

В пищеблоке хранятся продукты без четко указанного срока годности. Детям с аллергией на определенные продукты не предоставляют альтернативного питания, из-за чего они иногда остаются голодными.

Кроме того, в учебном классе, где проводились занятия по кулинарии, кроме ненадлежащих условий для пребывания и развития детей, был обнаружен алкоголь в открытом доступе.

"Руководство заведения отмечает, что дети не используют учебную комнату, а ее использует исключительно персонал как собственную столовую. Дети сообщили мониторинговой группе, что подобные "празднования" организовывались работниками школы неоднократно", - отмечает Лубинец.

Лубинец подчеркнул, что из-за критичности ситуации и сообщения о насилии мониторинговая группа вызвала правоохранителей для защиты прав и интересов ребенка.

Сейчас ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры открыли уголовные производства, связанные с сексуальным насилием, незаконным помещением здорового человека в психиатрическое учреждение, ненадлежащим исполнением обязанностей по защите жизни и здоровья детей, а также злоупотреблением служебным положением."Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений!", - резюмировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что юрист и телеведущая Инна Мирошниченко рассказала шокирующие детали мониторинга одной из детских спецшкол Тернопольщины. По ее словам, самым ужасным является отношение к детям: за плохое поведение их отправляют в психиатрическую больницу, не оставляя никаких официальных записей.

В больнице им делают инъекции, после которых дети становятся "как овощи". Также организация списывает психотропные препараты, якобы для нужд детей, которые уже выпустились. Кроме этого, выявлено два случая сексуального насилия, одной из жертв было 8 лет.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред