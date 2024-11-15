Накачивают препаратами до состояния овоща: Инна Мирошниченко поделилась жуткими кадрами выживания детей в интернатах

Инна Мирошниченко шокировала кадрами и подробностями того, как живут дети в одном из интернатов.

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Инна Мирошниченко шокировала тем, как живут дети в спецшколе / Коллаж Глвред, фото Instagram/_inna_mi_

Вы узнаете:

В каких условиях живут дети в интернате Тернополя

Что делают с детьми в случае непослушания

От какого насилия они страдают

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко, которая несмотря на сложности, делится историей усыновления в своей социальной сети Instagram, на этот раз шокировала подробностями мониторинга одной из детских спецшкол Тернопольщины.

"Наш отчет по мониторинговому визиту в заведение Тернополя готов и подписан. А теперь поделюсь фотографиями, в каких условиях живут наши дети", - пишет она.

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На одном из фото показан туалет, которым вынуждены пользоваться дети.

Туалет в детской спецшколе / Фото Инны Мирошниченко в Instagram

"Это туалет и право ребенка на приватность. Нет туалетной бумаги. Нет мыла. Нет полотенец. Нет горячей воды. Двери на ключ не закрываются. Напротив игровая комната. Значит, учись ходить в туалет у всех на глазах", - пишет она.

Стертая до дыр пара детской обуви, несмотря на целый закрытый склад гуманитарной помощи / Фото Инны Мирошниченко Instagram

Помыться в ванной дети, которые живут в учреждении могут только раз в неделю с 20.00 до 22.00.

Фото ванной Тернопольской спецшколы / Фото Инны Мирошниченко Instagram

А еще Мирошниченко показала шторку в душевой, которая покрыта плесенью.

Инна Мирошниченко показала жуткие условия жизни детей / Фото Инны Мирошниченко в Instagram

На следующем фото можно увидеть кипяток в детских чашках, который в заведении называют "компот".

"Компот" для детей / Фото Инны Мирошниченко в Instagram

Однако, по словам Инны, самое страшное даже не это, а то, как обращаются с детьми. За плохое поведение их отправляют в психиатрическую больницу. Это нигде не фиксируется. Там детям делают уколы, после которых ты "как овощ".

В организации списывают психотропные препараты, якобы в пользу выпускающихся детей.

Кроме того, было выявлено два случая сексуального насилия. Одной из жертв было 8 лет.

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Ранее Главред писал о том, что известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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