Переход границы военными РФ на Черниговщине: в ГПСУ сделали важное заявление

Угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла.

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ДРГ в Черниговской области / коллаж, Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/p/Андрей-Демченко

Ключевые тезисы:

Российская ДРГ не заходила в город Гремяч на Черниговщине

Российский флаг был установлен неподалеку от границы

ВСУ полностью контролируют это направление

В пятницу, 15 ноября, в СМИ появилась информация, что российские военнослужащие, якобы, зашли на территорию Украины через границу на Черниговщине в села Гремяч и Мурашки в Новгород-Северском районе.

Издание Радио Свобода отметило, что оккупанты установили российский флаг на мосту через реку Судость в районе пограничного населенного пункта Гремяч.

видео дня

Однако, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для Главреда заявил, что информация о заходе ДРГ в город Гремяч не соответствует действительности.

По его словам, угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла, в том числе и по Черниговской области. Хотя активность диверсантов за последнее время существенно уменьшилась, однако страна террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического влияния.

"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в город Гремяч не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили", - подчеркнул он.

Демченко подчеркнул, что территория, где от границы действовала диверсионная группа фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает.

"Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону. В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы", - сообщил спикер.

Он также напомнил, что не стоит поддаваться на информационно-психологическое воздействие противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов.

Российские ДРГ в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские диверсионно-разведывательные группы проникают в город Торецк Донецкой области используя для укрытия заброшенные из-за войны дома. Кроме этого, оккупанты пытаются вести разведку, переодеваясь в гражданскую одежду для маскировки.

Кроме того, жителей приграничных общин уже давно настойчиво просят эвакуироваться в безопасные районы. Ведь существует высокая вероятность прорыва диверсионных групп российских захватчиков.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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