Путин издал распоряжение по Курской области: оккупанты нависли над Суджей - Згурец

Враг уже в третий раз пытается отбить территории Курской области, однако пока попытки тщетны.

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Сейчас шансов на реализацию распоряжения Путина в армии РФ мало / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, pixabay

Главные тезисы Згурца:

Враг активизировался на трех ключевых направлениях

Оккупанты хотят "перерезать" главную логистическую артерию ВСУ

Наступление армии страны-агрессора России в Курской области с целью возвращения под контроль территорий продолжается уже в третий раз. На этот раз противник пытается действовать на трех основных направлениях.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, прежде всего враг хочет продвинуться в районе Суджи.

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В попытках отбить захваченные украинскими военными территории армия РФ уже потеряла большое количество живой силы, в результате чего получила определенные успехи в населенном пункте Погребки.

Еще одно направление активизации оккупантов - юго-восток, где противник пытается переправиться через реку Псел, чтобы возникла угроза для Суджи. Дело в том, что там находится главная логистическая артерия ВСУ, вокруг которой и держится украинская оборона.

"В ближайшее время враг продолжит усиливать давление на эти три направления. На данный момент на этом направлении сконцентрировано почти 50 тысяч человек противника. Информации об уничтоженных северокорейцах пока нет", - добавил Згурец.

Он отметил, что Путин уже издал распоряжение о вытеснении ВСУ из Курской области до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Однако оккупантам вряд ли удастся это сделать, ведь ВСУ уже строят фортификационные сооружения и поддерживают обеспечение.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Наступление РФ в Курской области - последние новости

Напомним, несмотря на давление врага, военные 36-й отдельной бригады морской пехоты успешно отбили нападение россиян на Курщине. Украинским бойцам удалось оперативно обнаружить группу российских военных, начавших штурм украинских позиций.

Ранее Главред писал, что по данным руководителя Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрея Коваленко, Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на фронте в Курской области РФ.

Накануне сообщалось, что армия РФ продолжает наступать на украинские позиции - хоть и терпит неудачи. Вероятно, причиной этого является то, что российские командиры не предоставляют своим войскам и генштабу точную разведывательную информацию о дислокации украинских войск.

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Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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