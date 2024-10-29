Зарабатывали миллионы на 'инвалидностях': ГБР добралось до МСЭКа в Одессе

Врач оказывал "платные услуги" желающим избежать мобилизации.

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ГБР в одесском МСЭКе / коллаж: Главред, фото: ГБР

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ГБР разоблачило схему заработка МСЭК в Одессе

В схему были вовлечены 12 врачей и должностных лиц МСЭК

ГБР изъяло медицинские документы, более 80 тыс. долл. и три авто премиум-класса

29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным. Об этом сообщили в ГБР.

Отмечается, что разоблачена организованная группа врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, которые давали МСЭК основания признавать непригодность к военной службе.

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В частности, весной врач Одесской областной клинической больницы начал оказывать "платные услуги" желающим избежать мобилизации. Медик привлек к схеме 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц областного центра МСЭК и их родственников, которые были посредниками.

"Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготавливали необходимые медицинские документы для подтверждения "истории болезни", в частности даже делали МРТ-снимки. После этого военнообязанные с пакетом документов обращались в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности", - говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что за свои услуги участники схемы получали от 6 до 12 тыс. долл. в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности.

Правоохранители установили 42 военнообязанных, которые воспользовалась этой схемой. Другие - в процессе установления.

Кроме того, работники ГБР провели 28 обысков по месту работы и жительства фигурантов. Изъяли медицинские документы, более 80 тыс. долл. наличными и три авто премиум-класса.

"Во время обыска в МСЭК были обнаружены и задержаны двое военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части, и пять "клиентов" призывного возраста, разыскиваемых за уклонение от военной службы", - добавили в ГБР.

Правоохранители также задержали врача-организатора преступной схемы и сообщили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим участникам схемы. Всем им грозит наказание в виде до 10 лет заключения.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандалы с МСЭК - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и её сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

22 октября, СБУ нашла у руководительницы Николаевской областной МСЭК более 450 тыс. долларов США, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт её сына.

Кроме того, СБУ разоблачила в Ровенской области масштабную схему выдачи фейковых групп инвалидности для уклонения от военной службы. За деньги фигуранты помогали уклонистам сбежать от призыва на основании поддельных документов о наличии тяжелых болезней сердца или нервной системы.

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