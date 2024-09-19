Сбежал прямо из-под носа следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

Подозреваемого в попытке подкупа экс-главы Госвосстановления Мустафы Найема, депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко объявили в международный розыск. Ранее появилась информация, что народный избранник, внеся залог, мог сбежать за границу.
Об объявлении Одарченко в розыск стало известно из трансляции заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 19 сентября.
Ранее в САП предполагали, что Одарченко мог сбежать через Закарпатскую область.
При этом защита Одарченко настаивала, что такие "выводы" являются преждевременными - и у его подзащитного, мол, есть какие-то уважительные причины неявки ни на заседание Рады, ни на судебное слушание.
Андрей Одарченко - в чем подозревают депутата
Подозрение Одарченко правоохранители вручили в ноябре 2023 года. Депутат "засветился" при попытке подкупа тогдашнего руководителя Госвосстановления Мустафы Найема.
В обмен на 50 тысяч долларов депутат просил "способствовать" выделению госсредств на восстановление подконтрольного ему объекта инфраструктуры.
На суде Одарченко это все отрицал, утверждая, что записи его встреч с Найемом "сфабриковали".
22 ноября ВАКС отправил депутата под стражу, однако он вышел на свободу, внеся залог в 15 миллионов гривен.
Кто такой Андрей Одарченко?
Одарченко Андрей Николаевич (род. 2 ноября 1978, Харьков, УССР) - народный депутат Украины IX созыва от 170-го избирательного округа от партии "Слуга народа", также является членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики, пишет Википедия.
21 ноября 2023 года Одарченко был задержан работниками НАБУ и САП в момент передачи взятки. Он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему взятку в криптовалюте в эквиваленте $50 тыс. Это первый случай взятки в криптовалюте, который удалось задокументировать украинским правоохранителям.
22 ноября суд избрал Андрею меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 15 млн грн. 23 ноября членство Одарченко в партии Слуга народа было приостановлено, а 24 ноября он вышел на свободу, внеся залог в 15 млн грн.
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