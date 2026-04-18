"Спасибо": предательница Повалий завыла за домом в Киеве, который передали ВСУ

Алена Кюпели
18 апреля 2026, 11:26
Предательница Повалий отреагировала на то, что ее дом передали в пользу Украины.
Предательница Повалий пожаловалась на потерю дома в ненавистной ею Украине
Предательница Повалий пожаловалась на потерю дома в ненавистной ею Украине / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Как Повалий отреагировала на потерю дома
  • Куда теперь пойдет имущество предательницы

Певица-предательница Таисия Повалий, которая с первых дней полномасштабной войны даже не пыталась скрыть свое ликование от того, что в Украине, которая подарила ей популярность, гибнут люди и рушатся судьбы, лишилась своего особняка в Киеве.

Как писал Главред, об этом 17 апреля сообщил ее сын Денис Повалий.

Сама же оголтелая путинистка теперь пожаловалась российским пропагандистам, что ее дом теперь передадут на потребности ВСУ.

"Друзья, после отклоненных апелляций наш дом сегодня окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, ухаживавшую за ним! Дом, кстати, был когда-то куплен моей мамой, потом мы его достроили, сделали ремонт и переехали к маме жить! Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила в Украине и собиралась вернуться! Ну что же! Так тому и быть! Спасибо за все!" — поделилась предательница.

Путинистка Повалий лишилась дома
Путинистка Повалий лишилась дома / Фото Стархит

Ранее Повалий говорила, что дома купила в ипотеку.

В 2024 году украинский суд принял решение о конфискации имущества предательницы, включающего этот дом, а также семь земельных участков общей площадью более 3 гектаров.

Дом площадью 450 кв. м расположен на участке в 24 сотки. В нем есть каминный зал, просторная столовая, фитнес-центр с солярием, небольшая студия звукозаписи, а также отдельное помещение, где хранились подарки от поклонников.

Ранее Главред рассказывал, что сын одной из самых больших предательниц Украины Таисии Повалий Денис, пожаловался на то, что государство "окончательно" отобрало их дом.

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

