Помидоры дадут обильный урожай, если соблюдать 6 простых правил

Вы узнаете:
- Как правильно сажать помидоры
- Как часто их нужно поливать
Помидоры - одна из самых популярных культур для выращивания, ведь вкус домашних помидоров часто намного лучше тех, что можно приобрести в магазине.
Однако, чтоб получить хороший урожай, нужно придерживаться определенных правил, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Как правильно выращивать помидоры
Эксперт по садоводству Калум Мэддок говорит, что помидоры нуждаются в определенном наборе условий, чтобы хорошо расти:
- Свет. Помидоры любят тепло и процветают на солнце, поэтому их нужно разместить там, где они смогут получать по меньшей мере шесть-восемь часов прямого солнечного света в течение всего вегетационного периода.
- Пространство. Эксперт советует обеспечить достаточное пространство вокруг растений для свободной циркуляции воздуха и для предотвращения распространенных заболеваний.
- Вода. Помидоры нуждаются в большом количестве воды, особенно когда они вырастают и начинают развивать корневую систему. Помидоры, растущие в горшках, высыхают быстрее, чем те, что растут в почве, поэтому их нужно поливать чаще.
- Подкормки. Помидоры нуждаются в большом количестве питательных веществ, чтобы поддерживать свой рост и давать обильный урожай. Перед посадкой добавьте удобрение с медленным высвобождением, а когда они начнут цвести, каждые две недели подкармливайте их сбалансированным жидким удобрением, например, компостным чаем.
- Поддержка. Некоторые сорта томатов могут согнуться или сломаться без опоры, поэтому важно добавить кол, чтобы предотвратить их излом.
- Обрезка. У некоторых сортов помидор нужно удалять побеги, которые растут между боковыми ветвями и основным стеблем, поскольку они не дают томатов и забирают энергию у плодоносящих ветвей.
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