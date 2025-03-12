Помидоры дадут обильный урожай, если соблюдать 6 простых правил

Эксперт по садоводству поделился лучшими советами по выращиванию помидоров.

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Как выращивать помидоры / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как правильно сажать помидоры

Как часто их нужно поливать

Помидоры - одна из самых популярных культур для выращивания, ведь вкус домашних помидоров часто намного лучше тех, что можно приобрести в магазине.

Однако, чтоб получить хороший урожай, нужно придерживаться определенных правил, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как правильно выращивать помидоры

Эксперт по садоводству Калум Мэддок говорит, что помидоры нуждаются в определенном наборе условий, чтобы хорошо расти:

Свет. Помидоры любят тепло и процветают на солнце, поэтому их нужно разместить там, где они смогут получать по меньшей мере шесть-восемь часов прямого солнечного света в течение всего вегетационного периода.

Помидоры любят тепло и процветают на солнце, поэтому их нужно разместить там, где они смогут получать по меньшей мере шесть-восемь часов прямого солнечного света в течение всего вегетационного периода. Пространство. Эксперт советует обеспечить достаточное пространство вокруг растений для свободной циркуляции воздуха и для предотвращения распространенных заболеваний.

Эксперт советует обеспечить достаточное пространство вокруг растений для свободной циркуляции воздуха и для предотвращения распространенных заболеваний. Вода. Помидоры нуждаются в большом количестве воды, особенно когда они вырастают и начинают развивать корневую систему. Помидоры, растущие в горшках, высыхают быстрее, чем те, что растут в почве, поэтому их нужно поливать чаще.

Подкормки. Помидоры нуждаются в большом количестве питательных веществ, чтобы поддерживать свой рост и давать обильный урожай. Перед посадкой добавьте удобрение с медленным высвобождением, а когда они начнут цвести, каждые две недели подкармливайте их сбалансированным жидким удобрением, например, компостным чаем.

Помидоры нуждаются в большом количестве питательных веществ, чтобы поддерживать свой рост и давать обильный урожай. Перед посадкой добавьте удобрение с медленным высвобождением, а когда они начнут цвести, каждые две недели подкармливайте их сбалансированным жидким удобрением, например, компостным чаем. Поддержка. Некоторые сорта томатов могут согнуться или сломаться без опоры, поэтому важно добавить кол, чтобы предотвратить их излом.

Некоторые сорта томатов могут согнуться или сломаться без опоры, поэтому важно добавить кол, чтобы предотвратить их излом. Обрезка. У некоторых сортов помидор нужно удалять побеги, которые растут между боковыми ветвями и основным стеблем, поскольку они не дают томатов и забирают энергию у плодоносящих ветвей.

Что можно сажать после картофеля / Инфографика: Главред

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