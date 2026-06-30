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Кусты будут ломиться от ягод: что сделать в июле для более обильного урожая

Мария Николишин
30 июня 2026, 12:49
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Следует помнить, что некоторые ягоды особенно чувствительны к высоким температурам.
Кусты будут ломиться от ягод: что сделать в июле для более обильного урожая
Как защитить ягоды от жары / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как жара влияет на ягодные кусты летом
  • Какие материалы для мульчирования наиболее эффективны

Летняя жара - серьезное испытание для садовых растений, особенно для ягодных кустов. В это время чрезвычайно важен правильный уход, который позволит не только сохранить урожай, но и улучшить его качество.

Главред решил разобраться, как защитить ягодные кусты от жары в июле.

видео дня

Почему плодовые кусты страдают от жары

Фруктовые кусты, такие как малина, ежевика, крыжовник и смородина, особенно чувствительны к высоким температурам и недостатку влаги, пишет deccoria.pl.

В частности, длительная жара приводит к интенсивной потере влаги, поскольку растения не успевают ее восполнять. Особенно уязвима поверхностная корневая система, которая быстро перегревается и высыхает.

"Прямые солнечные лучи также повреждают листья и плоды - могут возникнуть ожоги листьев, а плоды буквально варятся на кустах", - говорится в сообщении.

Как защитить фруктовые кусты от жары

Мульчирование - это естественный способ защиты растений от перегрева и потери влаги. Оно создает барьер между почвой и солнцем, помогая поддерживать оптимальные условия для корней.

Среди основных преимуществ мульчирования - сохранение влаги, уменьшение количества сорняков и улучшение структуры почвы. Также это помогает повысить урожайность и продлить период сбора урожая. При этом плоды становятся крупнее, слаще и сочнее.

Когда пересаживать кусты ягод
Когда пересаживать кусты ягод / Инфографика: Главред

Какие материалы использовать для мульчирования в июле

Для мульчирования можно использовать множество материалов. Например:

  • Компост. Хорошо перепревший компост полезен для всех популярных кустов - малины, ежевики, крыжовника и смородины.
  • Скошенная трава. Она должна быть предварительно слегка подсушена, очищена от семян сорняков.
  • Сосновая кора. Она идеально подходит для растений, предпочитающих слабокислую почву, например, для малины.
  • Солома. Полезна для всех плодовых кустов, но и клубника ее оценит.
  • Картон. Чистый картон прекрасно подходит для мульчирования.

Что такое мульчирование почвы и как его правильно проводить - видео:

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Об источнике: Deccoria

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