Кусты будут ломиться от ягод: что сделать в июле для более обильного урожая

Следует помнить, что некоторые ягоды особенно чувствительны к высоким температурам.

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Как защитить ягоды от жары / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как жара влияет на ягодные кусты летом

Какие материалы для мульчирования наиболее эффективны

Летняя жара - серьезное испытание для садовых растений, особенно для ягодных кустов. В это время чрезвычайно важен правильный уход, который позволит не только сохранить урожай, но и улучшить его качество.

Главред решил разобраться, как защитить ягодные кусты от жары в июле.

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Почему плодовые кусты страдают от жары

Фруктовые кусты, такие как малина, ежевика, крыжовник и смородина, особенно чувствительны к высоким температурам и недостатку влаги, пишет deccoria.pl.

В частности, длительная жара приводит к интенсивной потере влаги, поскольку растения не успевают ее восполнять. Особенно уязвима поверхностная корневая система, которая быстро перегревается и высыхает.

"Прямые солнечные лучи также повреждают листья и плоды - могут возникнуть ожоги листьев, а плоды буквально варятся на кустах", - говорится в сообщении.

Как защитить фруктовые кусты от жары

Мульчирование - это естественный способ защиты растений от перегрева и потери влаги. Оно создает барьер между почвой и солнцем, помогая поддерживать оптимальные условия для корней.

Среди основных преимуществ мульчирования - сохранение влаги, уменьшение количества сорняков и улучшение структуры почвы. Также это помогает повысить урожайность и продлить период сбора урожая. При этом плоды становятся крупнее, слаще и сочнее.

Когда пересаживать кусты ягод / Инфографика: Главред

Какие материалы использовать для мульчирования в июле

Для мульчирования можно использовать множество материалов. Например:

Компост. Хорошо перепревший компост полезен для всех популярных кустов - малины, ежевики, крыжовника и смородины.

Хорошо перепревший компост полезен для всех популярных кустов - малины, ежевики, крыжовника и смородины. Скошенная трава. Она должна быть предварительно слегка подсушена, очищена от семян сорняков.

Она должна быть предварительно слегка подсушена, очищена от семян сорняков. Сосновая кора. Она идеально подходит для растений, предпочитающих слабокислую почву, например, для малины.

Она идеально подходит для растений, предпочитающих слабокислую почву, например, для малины. Солома. Полезна для всех плодовых кустов, но и клубника ее оценит.

Полезна для всех плодовых кустов, но и клубника ее оценит. Картон. Чистый картон прекрасно подходит для мульчирования.

Что такое мульчирование почвы и как его правильно проводить - видео:

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