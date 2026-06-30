Кусты будут ломиться от ягод: что сделать в июле для более обильного урожая

Вы узнаете:
- Как жара влияет на ягодные кусты летом
- Какие материалы для мульчирования наиболее эффективны
Летняя жара - серьезное испытание для садовых растений, особенно для ягодных кустов. В это время чрезвычайно важен правильный уход, который позволит не только сохранить урожай, но и улучшить его качество.
Главред решил разобраться, как защитить ягодные кусты от жары в июле.
Почему плодовые кусты страдают от жары
Фруктовые кусты, такие как малина, ежевика, крыжовник и смородина, особенно чувствительны к высоким температурам и недостатку влаги, пишет deccoria.pl.
В частности, длительная жара приводит к интенсивной потере влаги, поскольку растения не успевают ее восполнять. Особенно уязвима поверхностная корневая система, которая быстро перегревается и высыхает.
"Прямые солнечные лучи также повреждают листья и плоды - могут возникнуть ожоги листьев, а плоды буквально варятся на кустах", - говорится в сообщении.
Как защитить фруктовые кусты от жары
Мульчирование - это естественный способ защиты растений от перегрева и потери влаги. Оно создает барьер между почвой и солнцем, помогая поддерживать оптимальные условия для корней.
Среди основных преимуществ мульчирования - сохранение влаги, уменьшение количества сорняков и улучшение структуры почвы. Также это помогает повысить урожайность и продлить период сбора урожая. При этом плоды становятся крупнее, слаще и сочнее.
Какие материалы использовать для мульчирования в июле
Для мульчирования можно использовать множество материалов. Например:
- Компост. Хорошо перепревший компост полезен для всех популярных кустов - малины, ежевики, крыжовника и смородины.
- Скошенная трава. Она должна быть предварительно слегка подсушена, очищена от семян сорняков.
- Сосновая кора. Она идеально подходит для растений, предпочитающих слабокислую почву, например, для малины.
- Солома. Полезна для всех плодовых кустов, но и клубника ее оценит.
- Картон. Чистый картон прекрасно подходит для мульчирования.
Что такое мульчирование почвы и как его правильно проводить - видео:
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Об источнике: Deccoria
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