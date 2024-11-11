Россияне взбунтовались: путинист Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал

Кратко:
- Филипп Киркоров опозорился с фонограммой
- Поклонники не хотят его больше видеть на сцене
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, попал в новый скандал.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист попался на использование фонограммы, из-за чего поклонники больше не хотят видеть его на сцене.
Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.
Поклонники путиниста остались в ярости от такого поступка певца и высказали свои требования в Сети.
"Пора списывать таких артистов";
"Когда его уже уберут со сцены? Надоел уже!";
"Когда же люди перестанут платить деньги, чтобы услышать фанеру?" — написали жители страны-оккупанта.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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