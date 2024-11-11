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Россияне взбунтовались: путинист Филипп Киркоров попал в грандиозный скандал

Элина Чигис
11 ноября 2024, 08:10обновлено 11 ноября, 10:12
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Филиппа Киркорова предлагают убрать со сцены.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров опозорился на сцене / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Филипп Киркоров опозорился с фонограммой
  • Поклонники не хотят его больше видеть на сцене

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, попал в новый скандал.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинист попался на использование фонограммы, из-за чего поклонники больше не хотят видеть его на сцене.

видео дня

Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.

Поклонники путиниста остались в ярости от такого поступка певца и высказали свои требования в Сети.

"Пора списывать таких артистов";

"Когда его уже уберут со сцены? Надоел уже!";

"Когда же люди перестанут платить деньги, чтобы услышать фанеру?" — написали жители страны-оккупанта.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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