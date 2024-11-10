Певец хвалит своего сына Мартина, но жалуется на дочу Аллу-Викторию.

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Филипп Киркоров жалуется на Аллу-Викторию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Вы узнаете:

Что вытворила дочь Киркорова

Что он сказал на это

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на свою капризную и манерную дочь Аллу-Викторию.

Как пишет пропагандистский телеграмм-канал "Звездач", путинист заявил, что у Аллы-Виктории сейчас переходный возраст и повлиять на ребенка бывает трудно:

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"Возраст непростой — 13 лет. Не хочу учиться, хочу жениться... на компьютерах! Игры, гаджеты. С Мартином немного попроще, он спортсмен, отличник. Но Алла-Виктория… характер непростой, но понятно в кого. При этом я был отличником, но у нас сейчас с этим проблемы, но решаемые, - жалуется скандальный певец.

Киркоров жалуется на дочь / Скриншот "Звездач"

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, ранее Главред писал, что путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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