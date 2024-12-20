Баллистику сбивал Patriot: полковник ВСУ о причине масштабных разрушений в Киеве

ЗРК Patriot сбивает воздушные цели, которые летят по баллистической траектории во время захода на цель, пояснил Юрий Игнат.

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/ Википедия, defense.gov

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Patriot сбил все баллистические ракеты, запущенные РФ по Киеву

В Киеве повреждения вызваны падением обломков сбитых ракет

Благодаря работе зенитно-ракетного комплекса Patriot все баллистические ракеты, запущенные страной-агрессором РФ по Киеву в пятницу утром, 20 декабря, противником, были сбиты.

"Последствия противовоздушного боя типичные — падение сбитых ракет в виде обломков различных габаритов, возможно с боевой частью", — написал начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в Faceook.

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Вместе с тем он пояснил, что ЗРК Patriot сбивает воздушные цели, которые летят по баллистической траектории именно во время захода на цель в зоне поражения зенитного ракетного комплекса.

По его словам, все сбитые обломки обязательно падают на землю, именно поэтому не стоит игнорировать сигналы тревоги о баллистике.

Представитель ВС отмечает, что в Киеве повреждения вызваны именно падением обломков сбитых ракет, потому что прямые попадания баллистических или крылатых ракет, как это было раньше в Одессе, Кривом Роге или Днепре, приводят к гораздо более тяжелым последствиям.

"Ищите максимально безопасные места — правило "двух несущих стен", нижние этажи, подвалы, ведь добежать до укрытия фактически нет времени", — добавил Игнат.

/ Главред

Напомним, около 7:00 в пятницу, 20 декабря 2024 года, оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской областях.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", - сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал Главред, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

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ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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