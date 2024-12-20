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Продвижение войск РФ до бесконечности: Путин рассчитывает на истощение ВСУ - ISW

Мария Николишин
20 декабря 2024, 09:45
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Путин считает, что Россия сможет пережить и преодолеть западную помощь Украине в сфере безопасности.
Продвижение войск РФ до бесконечности: Путин рассчитывает на истощение ВСУ - ISW
Путин о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Путин считает, что РФ побеждает на поле боя
  • Диктатор стремится к ползучему продвижению российских войск до бесконечности
  • Западные политики могут заставить Путина вести переговоры на приемлемых для США и Украины условиях

Российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия побеждает и переживет решимость Киева и стран Запада. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что диктатор вряд ли согласится на сделку, если ВСУ не нанесут России других существенных поражений на поле боя и не продемонстрируют ему, что он не может победить силовым путем.

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Отмечается, что во время "Прямой линии" 19 декабря Путин заявил о самой высокой в мире боеготовности России и что российская оборонно-промышленная база производит все необходимое для российской армии. Он утверждал, что ситуация на поле боя существенно меняется в пользу РФ и что её войска продвигаются по всей линии фронта.

"Однако, несмотря на риторику Путина, темпы продвижения российских войск в Курской области и Украине в последнее время замедлились. По оценкам ISW, в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день, а в период с 1 по 18 декабря - только со скоростью примерно 17,1 квадратных километров в день", - говорится в отчете.

В ISW добавили, что сформулированная диктатором теория победы предполагает постепенное и ползучее продвижение российских войск до бесконечности. По логике Путина, это не позволит Украине провести успешные, оперативно значимые контрнаступательные операции против российских войск и позволит оккупантам выиграть войну воли и истощения против ВСУ.

Кроме того, аналитики считают, что эта теория победы основывается на предположениях Путина, что Россия сможет пережить и преодолеть западную помощь Украине в сфере безопасности, усилия страны по укомплектованию и оснащению своих Вооруженных сил, а также отказ Запада от дальнейшей поддержки Украины.

"Западные политики могут опровергнуть эти предположения и заставить Путина вести переговоры на приемлемых для США, Украины и Европы началах. Таким образом политики докажут свою волю продолжать поддерживать Украину, предоставив ВСУ возможность нанести России существенное поражение на поле боя", - подытожили в ISW.

Заявления Путина о войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "движухой". По его словам, если вокруг все спокойно и размеренно, то россиянам становится скучно. При этом он попытался всех убедить, якобы у страны-агрессора России все в порядке с экономикой, несмотря на санкции и другие ограничения.

Путин также бросил вызов союзникам Украины: он предложил выбрать объект в Киеве, по которому Россия нанесет удар ракетой "Орешник", чтобы системы ПВО и ПРО Украины и Запада попытались её перехватить.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя циничную идею лидера РФ о "дуэли" с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" заявил, что российский диктатор Владимир Путин не является адекватным человеком, а "отморозком".

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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