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"Мне очень сложно говорить об этом": Сергей Кияшко рассказал о своей боли

Элина Чигис
20 декабря 2024, 09:00
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2+2 представит премьеру комедийного детектива "Бесовая сковорода".
Сергей Кияшко в комедийном детективе
Сергей Кияшко в комедийном детективе "Бесовая сковорода" / коллаж: Главред, фото: прессслужба 2+2

2 января на канале 2+2 в 20:50 состоится премьера комедийного детектива "Бесовая сковорода". Сюжет разворачивается вокруг загадочного убийства во время финала кулинарного шоу. Капитан Орест Петимко до конца года должен найти преступника, чтобы получить желаемое звание майора и устроить незабываемый новогодний праздник для дочери. Под подозрением каждый, кто, был на площадке. И у каждого есть собственная тайна.

Заслуженный артист Украины Сергей Кияшко сыграл одного из судей кулинарного шоу – неординарного и одиозного Дениса. Он также оказывается в списке подозреваемых в дерзком убийстве и имеет свои скелеты в шкафу.

Накануне премьеры в эксклюзивном интервью актер рассказал о съемках в "Бесовой сковороде", новогодних традициях и раскрыл свою мечту.

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"Прочитав сценарий, я сразу полюбил этого персонажа. Это такой гиперболизированный герой, собирательный образ звезды: он немного тщеславен, жаден к деньгам и славе, очень переживает из-за того, что в шоу на второй роли, не глава жюри, - рассказывает Сергей Кияшко. - Это человек-игла, которая при случае уколет собеседника. При всем, он носит характер, он достаточно многогранен. И эти грани откроются в финале и удивят зрителя".

Вашему герою немного доставалось на площадке?

Именно за его острый язык. В одной из сцен Дениса осыпали мукой. Но во время съемок вместо нее использовали тальк, потому что мучение на лице превращается в тесто. Мы с актерами еще бросались конфетами, кукурузными палочками… Это была очень смешная сцена, которую снимали очень долго.

В общем, на площадке была праздничная атмосфера, нарядная елка, герои в костюмах эльфов, Санта Клаусов, красивая студия… Это придавало настроение. Это то, за что я люблю свою профессию. Когда я еще работал в Херсонском театре, мой товарищ – режиссер из Венгрии говорил: "Что такое работать? Лопатой, молотком. А актер не работает, он играет". Вот для меня съемка в "Бесовой сковороде" была именно игрой, профессиональной, в которой родилась интересная новогодняя детективная история.

Премьера комедийного детектива
Премьера комедийного детектива "Бесовая сковорода" / фото: прессслужба 2+2

Как вы собираетесь встречать Новый год?

Буду встречать в кругу родных людей. Для меня это – семейный праздник. До полномасштабного вторжения ежегодно ездил к себе на малую родину, Херсонщину, в городок Каланчак, который находится на границе с Крымом. Я ездил к маме, сестра там жила, и мы вместе встречали Новый год. Даже когда подростком был, обязательно сначала встречал дома с родителями, еще папа тогда был жив, а потом уже шел где-то гулять с друзьями.

Какие традиции были в вашей семье?

Думаю, они не сильно отличались от других. Всегда ставили елку, готовили любимые вкусности. На новый год мама запекала утку с яблоками. Хочу в этом году попытаться сделать это сам.

Еще у нас на Юге после 12 ночи принято было засевать – поздравлять с Новым годом. Переодевались в украинские костюмы, у девушек были яркие платки, у ребят – жупаны. Так ходили по соседям, родственникам, пели и поздравляли друг друга.

Когда последний раз были в родном городе?

В 2022 году посещал маму на Новый год, вместе встречали. Как раз у меня была пауза в работе, закончил спектакли в театре, съемки в телепроекте, поэтому у него было более двух свободных недель. Так что провел дома новогодне-рождественские каникулы, занимал маму. И с тех пор мы не виделись. А дальше – война, оккупация.

Мама все еще остается там?

Да, мы поддерживаем связь, общаемся по телефону постоянно, когда есть возможность. Сестра уехала, а мама не может покинуть дом. Однажды после очередных уговоров она сказала: "Дети, а куда же вы будете возвращаться?". Она хочет сохранить дом. Там, как только хозяева уезжают, дома сразу становятся "муниципальной собственностью" россиян. Кроме того, мама не может бросить домашних животных. Там ее сердце и душа.

Я взрослый мужчина, но мне очень сложно говорить об этом… Мое искреннее желание – чтобы мы все собрались в нашем родительском доме, чтобы все обнимались и были счастливы.

В начале полномасштабного вторжения ваша дочь тоже оказалась в оккупации в Херсоне?

Она тогда училась в Киеве, но из-за карантина в университете решила поехать к маме в Херсон. Это было где-то 15 февраля. Так они оказались в оккупации. Им удалось уехать только в июле. Это было действительно страшно, я тогда не находил себе места. Мы искали решения, как вывезти их, это было очень опасно. Но мы рискнули. Дорога была тяжелой, трое суток. Когда дочь сказала, что они уехали, в относительной безопасности отлегло от сердца.

Какое желание загадаете в новогоднюю ночь?

Когда-то пробовал популярную штуку – написать желание на бумажке, затем поджечь его и пепел бросить в бокал с шампанским. Это была не очень удачная попытка, бумажка промок, не сгорел полностью и я чуть не подавился ею. Больше такого не практикую (смеется).

Но желание загадываю. И это одно – чтобы мы победили и жили в мирной свободной стране. И еще желаю снова поехать в родной Каланчак. Молю Бога, чтобы весь мир, который может повлиять на одну неприкосновенность разными методами, чтобы в конечном итоге повлиял. Чтобы все наши воины смогли вернуться в свои дома, чтобы детки могли обнять своих родителей, женщины – мужчин, чтобы дедушек обняли малыша.

Каким вы представляете жизнь после победы?

Мне сейчас сложно даже представить нашу новую жизнь после победы. Но оно точно будет другим. Каким? Это будет зависеть от каждого из нас. Поэтому еще желаю крутого контента зрителям, подъему кинопроизводства, театрам. Приятно, что сейчас таков национальный бум, создаются крутые проекты. Дай Бог, чтобы это все качественно развивалось.

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