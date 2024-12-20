"Бой тысячелетия" Усика и Фьюри: что известно и где смотреть поединок-реванш

Усик будет претендовать на 22-ю победу подряд в профессиональных боях.

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Оба боксера настроены одержать победу в бою / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/Tyson_Fury, instagram.com/usykaa

Вы узнаете:

Где смотреть бой Усика и Фьюри

Позиция Усика и Фьюри перед боем

Ставки букмекеров на бой

В субботу, 21 декабря, состоится поединок-реванш между украинским боксером Александом Усиком и его британским противником Тайсоном Фьюри. Бой состоится в Саудовской Аравии.

Главред узнал, когда и где можно будет наблюдать за легендарным поединком за чемпионские пояса WBC, WBA, WBO, которыми сейчас владеет Усик.

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Где смотреть бой Усика и Фьюри

В Украине единственным транслятором боя Усика и Фьюри будет сервис "Megogo". Для просмотра вечера бокса необходимо приобрести одну из подписок. Начнется поединок между украинцем и британцем примерно в 01:00 по киевскому времени на арене в Эр-Рияде.

Позиция Усика и Фьюри перед боем

В мае 2024 года боксеры уже сходились на ринге и победителем из него вышел именно украинец. Александр Усик получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, объединив в своих руках аж четыре пояса чемпиона главных боксерских организаций - IBF, WBO, WBA и WBC.

В то же время Фьюри вышел из боя с первым поражением за его профессиональную боксерскую карьеру, после чего, согласно контракту, боксеры согласились на реванш. Для этого Усику пришлось отказаться от чемпионского пояса IBF.

Непосредственно перед поединком Усик и Фьюри неоднократно сходились на различных событиях, где ярко демонстрировали, что каждый уверен в своей победе. При этом атмосфера перед реваншем несколько спокойнее, чем перед первым боем.

"Я всю жизнь готовлюсь. После поединка я отдохнул неделю и снова поехал на подготовку. Уровень уверенности - да все у меня слава Богу, и с уверенностью и все прекрасно... Мой план такой же. Мы с Фьюри знаем друг друга, потому что смотрим бои и боксировали в первом поединке", - заявил Усик на одной из конференций перед вторым боем с Фьюри.

В то же время британский боксер сказал, что хочет отправить Усика в нокаут, ведь тот уже якобы нанес свой лучший удар. На этот раз украинец почувствует гнев и угрозу.

Ставки букмекеров на бой

По состоянию на 20 декабря большинство ставит на победу украинского спортсмена, несмотря на то, что некоторые легенды бокса сомневаются в силе Усика победить Фьюри во второй раз.

Они говорят, что причиной поражения Фьюри во время первого боя могла быть ненастроенность на поединок из-за личных проблем - накануне его жена Пэрис потеряла ребенка на шестом месяце беременности и отсутствовала во время боя.

"Фьюри мог бы выиграть первый бой, если бы не начал играть слишком рано. Я хочу, чтобы он выиграл реванш, я хочу, чтобы он был достаточно серьезным", - приводит цитату Майка Тайсона Fox Sports Radio.

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Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик - Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик под названием Огненный ринг (англ.Ring of Fire) - профессиональный боксерский поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBCТайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Александром Усиком. Бой состоялся с 18-19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса, пишет Википедия. Впоследствии стало известно, что спортсмены согласились на поединок-реванш, который состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

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