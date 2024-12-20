Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

Кратко:
- Кристина Орбакайте представила песню "Жизнь одна"
- Алла Пугачева уже оценила творчество дочери
Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из страны-оккупанта РФ жить в США и отказалась выступать в родной стране, представила новую песню, в которой намекнула, что не жалеет о своем выборе.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала фрагмент песни "Жизнь одна".
В песне Кристина заявила, что начинает новую главу и дала понять россиянам, что нужно делать так, как хочется, ведь жизнь короткая.
"Не буду я грустить о том, что было. И не буду в прошлое летать", - сообщила певица.
Песню оценила и мама Орбакайте – российская певица Алла Пугачева, поставив лайк.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
Вас может заинтересовать:
- Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери
- "Любимый россиянами город": Кристина Орбакайте покинула США - детали
- "В последний момент": Кристина Орбакайте приняла важное решение - детали
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред