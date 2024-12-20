Кристина Орбакайте сделала громкое признание - Пугачева уже отреагировала

Кристина Орбакайте выпустила красноречивую песню.

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Кристина Орбакайте - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

Кристина Орбакайте представила песню "Жизнь одна"

Алла Пугачева уже оценила творчество дочери

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из страны-оккупанта РФ жить в США и отказалась выступать в родной стране, представила новую песню, в которой намекнула, что не жалеет о своем выборе.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала фрагмент песни "Жизнь одна".

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В песне Кристина заявила, что начинает новую главу и дала понять россиянам, что нужно делать так, как хочется, ведь жизнь короткая.

"Не буду я грустить о том, что было. И не буду в прошлое летать", - сообщила певица.

Песню оценила и мама Орбакайте – российская певица Алла Пугачева, поставив лайк.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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