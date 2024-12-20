Звезда "Вечернего Квартала" во второй раз стал отцом

Владимир Мартынец впервые заговорил о пополнении в семье.

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Владимир Мартынец семья - в семье Владимира Мартынца появился второй ребенок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/martynets.k, instagram.com/martynets.v

Вкратце:

Юморист признался, что теперь он - отец двоих детей

Мартынец рассказал про роды жены и реакцию старшего ребенка на младенца

Украинский комик и актер Студии "Квартал 95" Владимир Мартынец на съемках праздничных выпусков "Вечернего Квартала" едва не впервые заговорил публично про свою семью. В частности артист в комментарии для "ЖВЛ представляє" в рамках Сніданку з 1+1 рассказал, что у него появился еще один ребенок.

С женой Екатериной Мартынец решил поднимать демографию Украины в непростое для страны время. "Мы смелая семья, понимаем, что демографическая ситуация в кризисном состоянии. Поэтому мы к этому подошли очень решительно", - говорит он.

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Также Владимир признался, что из-за гастролей не присутствовал при рождении первого ребенка. Когда на свет появился второй малыш - он был рядом с женой.

Владимир и Екатерина Мартынец впервые стали родителями в феврале 2019 года. Первенцем пары стала дочь Мирослава. Появления нового ребенка в семье девочка ждала с большим нетерпением. "Очень хотела братика, поэтому открою вам небольшую тайну: для нее это было чрезвычайно важное событие, которого она долго ждала", - рассказал Владимир Мартынец.

Пол и имя второго ребенка юморист пока скрывает.

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Ранее Главред рассказывал про перемену в семье украинских артистов - музыкальном дуэте TamerlanAlena. Алена Омаргалиева призналась, почему "их пути немного разошлись".

Также украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который уже почти три года защищает нашу страну от оккупанта, сообщил о страшной потере - она одним махом отобрала у него двоих близких людей.

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Что такое Вечерний Квартал Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.

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