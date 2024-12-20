Звезда "Вечернего Квартала" во второй раз стал отцом

Вкратце:
- Юморист признался, что теперь он - отец двоих детей
- Мартынец рассказал про роды жены и реакцию старшего ребенка на младенца
Украинский комик и актер Студии "Квартал 95" Владимир Мартынец на съемках праздничных выпусков "Вечернего Квартала" едва не впервые заговорил публично про свою семью. В частности артист в комментарии для "ЖВЛ представляє" в рамках Сніданку з 1+1 рассказал, что у него появился еще один ребенок.
С женой Екатериной Мартынец решил поднимать демографию Украины в непростое для страны время. "Мы смелая семья, понимаем, что демографическая ситуация в кризисном состоянии. Поэтому мы к этому подошли очень решительно", - говорит он.
Также Владимир признался, что из-за гастролей не присутствовал при рождении первого ребенка. Когда на свет появился второй малыш - он был рядом с женой.
Владимир и Екатерина Мартынец впервые стали родителями в феврале 2019 года. Первенцем пары стала дочь Мирослава. Появления нового ребенка в семье девочка ждала с большим нетерпением. "Очень хотела братика, поэтому открою вам небольшую тайну: для нее это было чрезвычайно важное событие, которого она долго ждала", - рассказал Владимир Мартынец.
Пол и имя второго ребенка юморист пока скрывает.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал про перемену в семье украинских артистов - музыкальном дуэте TamerlanAlena. Алена Омаргалиева призналась, почему "их пути немного разошлись".
Также украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который уже почти три года защищает нашу страну от оккупанта, сообщил о страшной потере - она одним махом отобрала у него двоих близких людей.
Читайте также:
- Наталья Могилевская сбросила 15 килограмм - как она теперь выглядит
- "Пришли в этот мир": Глинская стала мамой двойняшек и показала беременность
- Известный шоумен назвал назвал пиаром развод Камалии: "Если бы Захур и хотел"
Что такое Вечерний Квартал
Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред