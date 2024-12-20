Скандальный командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог - СМИ

В прокуратуре пока не сообщают кто внес залог.

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Командир 211 бригады вышел из-под стражи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, npu.gov.ua

Кратко:

Командир 211 бригады вышел из СИЗО

Он вышел под залог в размере 908 тысяч 400 гривен

Скандальный командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк вышел из-под стражи. Об этом сообщает Суспільне.

В Тернопольской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона отметили, что командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк, которому вчера, 19 декабря, избрали меру пресечения, сегодня вышел из-под стражи под залог в размере 908 тысяч 400 гривен.

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Внес ли залог Олег Побережнюк лично, или внесли за него - в прокуратуре пока не сообщают.

Скандал в 211 бригаде - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 16 декабря 2024 года в СМИ был обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. В соответствии с решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, была начата проверка.

Дмитрий Лазуткин заявил, что Министерство обороны Украины якобы не знало об издевательствах над военными 211-й понтонно-мостовой бригады.

17 декабря Национальная полиция Украины сообщила, что командир воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ получил подозрение по факту злоупотребления служебным положением.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

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