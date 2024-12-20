Скандальный командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог - СМИ

Кратко:
- Командир 211 бригады вышел из СИЗО
- Он вышел под залог в размере 908 тысяч 400 гривен
Скандальный командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк вышел из-под стражи. Об этом сообщает Суспільне.
В Тернопольской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона отметили, что командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк, которому вчера, 19 декабря, избрали меру пресечения, сегодня вышел из-под стражи под залог в размере 908 тысяч 400 гривен.
Внес ли залог Олег Побережнюк лично, или внесли за него - в прокуратуре пока не сообщают.
Скандал в 211 бригаде - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 16 декабря 2024 года в СМИ был обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. В соответствии с решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, была начата проверка.
Дмитрий Лазуткин заявил, что Министерство обороны Украины якобы не знало об издевательствах над военными 211-й понтонно-мостовой бригады.
17 декабря Национальная полиция Украины сообщила, что командир воинской части 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ получил подозрение по факту злоупотребления служебным положением.
Кроме того, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.
Читайте также:
- Брали взятки до 10 тысяч долларов: задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК
- Пытался переплыть Днепр в ластах: СБУ задержала агента ФСБ
- К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"
Что известно о 211 бригаде?
211-я понтонно-мостовая бригада Сил поддержки Вооруженных Сил Украины - воинская часть в подчинении Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. 211-я понтонно-мостовая бригада стала правопреемницей 210-го понтонно-мостового полка который был создан 3 апреля 2022 года в Хмельницкой области. После приведения полка, ныне бригады, в боевую готовность, подразделения воинской части, были переданы в оперативное подчинение органам военного управления, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред