Военного Гнездилова, который публично осуществил СОЧ, суд отправил под стражу

Военнослужащему 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергею Гнездилову суд избрал меру пресечения.

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Суд избрал меру пресечения Сергею Гнездилову / Колаж: Главред, фото: facebook.com/hnezdilovss, hromadske

В пятницу, 11 октября, Печерский районный суд отправил под стражу на 60 суток военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова. Его подозревают в дезертирстве и будут держать под стражей до 12 декабря без права внесения залога. Об этом сообщило "Суспільне".

По данным издания, прокуратура просила суд об аресте Гнездилова без возможности внесения залога. Сторона защиты, в свою очередь, ходатайствовала об отводе судьи.

Прокуроры отметили, что содержание Гнездилова под стражей "сделает невозможным риск укрытия", поскольку после самовольного оставления части военный неоднократно менял свое местонахождение и контактные данные.

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Адвокат военного Александр Шадрин заявил, что в деле якобы есть "политические мотивы". По его мнению задержание Гнездилова направлено на то, чтобы продемонстрировать другим военным, что "органы работают, что задерживают таких лиц (военных, самовольно оставивших часть - Главред), что их привлекают к уголовной ответственности".

В зале суда присутствовали женщины военнослужащих, которые призывали к установлению четких сроков службы для военных.

Гнездилов заявил, что готов вернуться на военную службу при условии, если Министерство обороны инициирует законодательные изменения для определения четких сроков службы. Во время заседания он подчеркнул, что не желает, чтобы его возвращение воспринималось как "слабость", и сказал, что может объявить голодовку.

Что такое СОЧ? Самовольное оставление части, СОЧ - оставление военнослужащим срочной службы без соответствующего разрешения территории расположения воинской части или места службы на срок более одних (но не более трех) или менее одних суток, но повторно в течение трех месяцев службы. Как "самовольное отсутствие" квалифицируется также "неявка военнослужащего" (в те же сроки) без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, возвращения из командировки, отпуска, лечебного учреждения и так далее. Согласно существующим законам, лица, совершившие "самовольное отсутствие" привлекаются к уголовной ответственности, но тем не менее, в мирное время за "самовольное отсутствие" при смягчающих обстоятельствах, вместо уголовной ответственности, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, пишет Википедия.

Дело Сергея Гнездилова - что известно

Сергей Гнездилов добровольно вступил в Вооруженные силы Украины в 2019 году. В составе 56-й отдельной Марупольской бригады мужчина участвовал в боевых действиях в Донецкой области, в частности в боях за Пески и Бахмут.

21 сентября 2024 года он публично объявил о самовольном оставлении части. Так военный хотел привлечь внимание к проблеме отсутствия четко установленных сроков службы во время военного положения.

После его заявления в 56-й бригаде было назначили служебное расследование, а ОК "Запад" раскритиковало его действия, отметив, что "проблема не в конечном сроке службы, а в том, что просто сейчас Украине нужно защищаться, а не заниматься общественным активизмом".

9 октября Сергея Гнездилова задержало ГБР, а уже на следующий день ему сообщили о подозрении по статье о дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УКУ), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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