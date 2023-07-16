Новые разборки у Шойгу: десантники РФ грозят бунтом и дезертирством с фронта

Десантники РФ заявили, что не потерпят отстранения генерала Михаила Теплинского.

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Сергею Шойгу угрожают из-за Михаила Теплинского / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Оккупанты РФ из 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пригрозили бунтом и уходом с фронта в случае отстранения своего командующего генерал-полковника Михаила Теплинского.

Соответствующая запись обращения российских десантников опубликована Telegram-каналом "Московская прачечная".

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На фоне массовых увольнений генералов из-за провалов в Украине, десантники РФ грозят, что не потерпят подобных действий в отношении генерала Теплинского.

"А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы встанем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Вплоть до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте роковых ошибок", — угрожают оккупанты РФ.

Что известно о российском генерале Теплинском

Как ранее писало издание Daily Mail, диктатор Владимир Путин после мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и на фоне неудач страны-агрессора на фронте отстранил начальника генерального штаба ВС России Валерия Герасимова от управления российскими войсками в Украине и назначил на его должность генерал-полковника Михаила Теплинского, который перед тем был командующим воздушно-десантных войск РФ.

В свою очередь в интервью NV военный аналитик Агиль Рустамзаде отметил, что, если Теплинский руководил высадкой десанта в Гостомеле, то "вряд ли этот генерал обладает хоть каким-либо заурядным военным искусством".

"За эту кампанию были попытки высадить около 20 воздушных десантов, а получилось высадить успешно два или три… Воздушно-десантные войска в целом в этой войне применялись нецелесообразно, вопреки их назначению. Но, знаете, в России работает советская военная парадигма, кстати, ее осколки есть у вас в Украине, что чем больше у командира солдат погибло, и он не отошел, значит, тем круче этот командир. Поэтому, как бы сказать, в российской армии ценится генерал, который за ценой не постоит", — считает Рустамзаде.

По его мнению, если Герасимова все-таки сместят, то это произойдет "по политическим причинам". Эксперт напомнил, что это было одним из требований "бунта" Пригожина.

Напомним, ранее стало известно о неожиданном кандидате на должность главы МО РФ. "Понятно, что дни Шойгу и Герасимова в минобороны и генштабе сочтены. Кто придет на смену Шойгу (говорят о Дюмине, но у меня есть на этот счет большие сомнения) — неизвестно. Но то, что внутриэлитный баланс изменится — это совершенно точно", — не исключил Андрей Золотарев.

Ранее сообщалось, что после провала мятежа ЧВК "Вагнера" российские Telegram-каналы обсуждают, что Кремль мог пообещать за это увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Зато "Z-пропагандисты" уже начали искать замену Шойгу. По их мнению, новым министром обороны РФ станет бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был в бешенстве после того, как российские военные якобы по приказу минобороны РФ обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Пригожин объявил настоящую "войну" минобороны РФ и пригрозил уничтожением "врагов".

Он заявил, что хочет расправиться с теми, кто "опозорил Россию" и "повесить их на Красной площади".

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