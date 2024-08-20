Дезертиров не будут наказывать: Рада декриминализировала дезертирство и 'самоволку'

Военные, самовольно оставившие часть, могут избежать наказания, рассказала нардеп Ирина Геращенко.

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Рада разрешила дезертирам вернуться на службу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который освобождает от ответственности военнослужащих, которые впервые совершили дезертирство или самовольно оставили часть (СОЧ). Эта возможность предоставляется при условии, что военные добровольно решат вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

"ВР в целом внесла изменения в УК, УПК и другие законодательные акты по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения #11322", - рассказала Геращенко.

По ее словам, за документ проголосовали 270 депутатов. Законопроект №11322 предусматривает, что военных, которые впервые нарушили закон путем дезертирства или СОЧ, могут освободить от ответственности, если они добровольно решат вернуться на службу.

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Согласно законопроекту, освобождение от ответственности не является автоматическим. Для этого военный должен получить письменное согласие своего командира, которое передается прокурору. На основе этого согласия прокурор может подать ходатайство в суд об освобождении военного от ответственности.

Если суд удовлетворит это ходатайство, военнослужащий восстанавливает свои права на денежные выплаты и обеспечение, которые были приостановлены с момента его отсутствия на службе. Если военный был взят под стражу до принятия судом решения, он сможет выйти из-под стражи и вернуться на службу сразу после освобождения от ответственности.

"Для лиц, совершивших тяжкие преступления (убийства, грабеж, разбой), такая альтернатива невозможна. Действующее законодательство не предусматривает освобождение от ответственности за такие правонарушения даже за искреннее раскаяние", - добавила Геращенко.

Кто такая Ирина Геращенко? Ирина Владимировна Геращенко (род. 15 мая 1971, Черкассы, Украина) - украинская тележурналистка и политический деятель, народный депутат Украины, сопредседатель фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде 9-го созыва, пишет "Википедия".

Голосование Верховной Рады Украины - последние новости

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект о регулировании деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Закон предусматривает прекращение деятельности УПЦ МП в Украине.

Также 20 августа Верховная Рада Украины приняла законопроект, который гарантирует украинским военнослужащим, воюющим на территории России, такие же выплаты и льготы, как и на передовой. За это решение проголосовали 321 депутат.

Как сообщал Главред, Рада приняла в первом чтении законопроект о лишении государственных наград предателей Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что документ поддержал 341 парламентарий.

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