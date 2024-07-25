В ВР изменят законопроект об 'откупе' для коррупционеров, его доработают

Законопроект, согласно которому коррупционеры могут "откупиться", решили изменить и доработать в Верховной Раде.

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В ВР изменят закон об "откупе" для коррупционеров / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Законопроект 11340, согласно которому коррупционерам возможно будет "откупиться" от преступления, отправили на доработку. Над этим сейчас работает соответствующий парламентский комитет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

В своем интервью Стефанчук заявил, что в законопроекте должны быть прописаны еще отдельно пункты не только об "откупе" для коррупционера, но и о полном возмещении убытков, которые он нанес своими действиями государству. Кроме того, такое лицо должно помогать следствию, чтобы привлечь к ответственности других коррупционеров и виновных в преступлении.

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"То есть не только штраф, не только откуп, а полное возмещение и сдача других соучастников - это является условиями и основаниями применения соглашения о признании вины. И это будет применено не ко всем преступлениям", - пояснил спикер.

Также он подчеркнул, что этот законопроект будет изменен ко второму чтению.

"На сколько я знаю, в комитете есть полная гармония, каким текст должен быть ко второму чтению. Поэтому измена отменяется. Никто не сможет откупиться от вины, а особенно за коррупцию", - сказал Стефанчук.

Коррупционные скандалы

Напомним, ранее бывшая глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун считает, что активисты-антикоррупционеры усиливали недоверие западных стран к Украине, и это сегодня мешает получать вооружение для отпора РФ.

Также стало известно, что в России задержали генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах.

Украинские эксперты сообщали, что коррупция министра обороны РФ Шойгу была для Украины неплохим союзником.

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