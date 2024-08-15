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Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

Даяна Швец
15 августа 2024, 13:22
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Согласно законопроекту №11391, шанс на отсрочку получит еще одна категория военнообязанных.
Мобилизация в Украине - новые изменения
Мобилизация в Украине - новые изменения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, фото: top.today.ua

Законопроектом №11391 предлагается вернуть отсрочку от мобилизации для тех, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Недавно такую идею поддержало Министерство обороны.

Накануне нардеп Александр Федиенко сообщил, что уже вскоре комитет рассмотрит соответствующие изменения в проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения круга военнообязанныхсвязанных чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации".

"Этот законопроект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанным чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", - отметил нардеп.

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Федиенко озвучил, что ГНЭУ предоставило соответствующие предложения:

"Учитывая приведенное выше, а также с целью более комплексного решения поднятой в законопроекте проблемы рекомендуем рассмотреть возможность о внесении соответствующих изменений также и в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе"", - говорится в заявлении.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Стоит отметить, что в предыдущей редакции закона о мобилизации отмечалось, что мобилизации не подлежат военнообязанные, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Однако слова "(неполнородный) брат/сестра" при дальнейших изменениях в эту норму были изъяты. В результате в закон о мобилизации была внесена правка, которой убрали запрет мобилизовать брата погибшего, если тот не является полнородным.

Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №113911, которым предлагается исправить эту ситуацию. Именно его рассмотрение в комитете анонсировал Федиенко.

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта
Что известно о законе о мобилизации / фото: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Недавно стало известно, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине. На этот вопрос дал ответ глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Также Кабмин придумал наказание тем, кто не обновил данные в ТЦК. Кабмин установил, что военнообязанные, которые не обновили данные в ТЦК, не могут обновить или получить водительское удостоверение, находясь за рубежом.

А вот в одном из регионов Украины уже рассылают повестки по почте. Военнообязанным их отправляют заказным письмом на адрес, который был указан в ТЦК или по последнему месту регистрации, сообщила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

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