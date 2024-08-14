Служба с 18 лет: известно, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине

После принятия закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" большинство граждан в возрасте от 18 до 60 лет обновили свои военно-учетные данные. Об этом сообщил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады Федор Вениславский в эфире "Украинского Радио".
Он отметил, что закон успешно выполнил свою миссию.
"Мы понимаем, кто в Украине может быть мобилизован. Мобилизационные процессы, которые продолжаются после начала полномасштабного вторжения после того, как закон вступил в силу, вышли на другой качественный уровень", - подчеркнул Вениславский.видео дня
По его словам, сейчас готовятся изменения, которые позволят ограниченно годным гражданам до 25 лет избежать мобилизации, а уже мобилизованные смогут уволиться со службы. Также законопроект предусматривает, что граждане до 25 лет смогут заключить контракт на один год.
"Мобилизационные процессы идут в соответствии с потребностями Генерального штаба, но проблемы, в частности уклонение от мобилизации, остаются. Для решения таких вопросов внедряются механизмы экономического бронирования, но это требует еще больших обсуждений в парламенте", - добавил глава подкомитета по государственной безопасности.
Он также упомянул о том, что в Украине не планируется снижать мобилизационный возраст, как это сделано в России, где на фронт могут отправлять с 18 лет.
"В Украине граждане, которые самостоятельно изъявили желание поступить на военную службу могут это также сделать с 18-летнего возраста. Граждане до 25-летнего возраста могут заключить контракт даже на один год", - говорит Вениславский.
Он также подчеркнул, что относительно образовательных отсрочек, то граждане, которые получают второе или третье высшее образование, не будут иметь оснований для отсрочки от мобилизации.
Кто такой Федор Вениславский?
Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.
Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны выступает против законопроекта, который позволит не мобилизовать военнообязанных украинцев до 25 лет, которые ранее были ограниченно годными.
В то же время, Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.
Кроме того, адвокат Роман Симутин заявил, что первые штрафы от 17 тысяч грн. до 25 тысяч 500 грн за необновление военно-учетных данных, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или в начале сентября.
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