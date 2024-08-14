Служба с 18 лет: известно, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Мобилизационные процессы идут в соответствии с потребностями Генштаба, но проблемы, в частности уклонение от мобилизации, остаются, говорит Вениславский.

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Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине / коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, ua.depositphotos.com

После принятия закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" большинство граждан в возрасте от 18 до 60 лет обновили свои военно-учетные данные. Об этом сообщил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады Федор Вениславский в эфире "Украинского Радио".

Он отметил, что закон успешно выполнил свою миссию.

"Мы понимаем, кто в Украине может быть мобилизован. Мобилизационные процессы, которые продолжаются после начала полномасштабного вторжения после того, как закон вступил в силу, вышли на другой качественный уровень", - подчеркнул Вениславский. видео дня

По его словам, сейчас готовятся изменения, которые позволят ограниченно годным гражданам до 25 лет избежать мобилизации, а уже мобилизованные смогут уволиться со службы. Также законопроект предусматривает, что граждане до 25 лет смогут заключить контракт на один год.

"Мобилизационные процессы идут в соответствии с потребностями Генерального штаба, но проблемы, в частности уклонение от мобилизации, остаются. Для решения таких вопросов внедряются механизмы экономического бронирования, но это требует еще больших обсуждений в парламенте", - добавил глава подкомитета по государственной безопасности.

Он также упомянул о том, что в Украине не планируется снижать мобилизационный возраст, как это сделано в России, где на фронт могут отправлять с 18 лет.

"В Украине граждане, которые самостоятельно изъявили желание поступить на военную службу могут это также сделать с 18-летнего возраста. Граждане до 25-летнего возраста могут заключить контракт даже на один год", - говорит Вениславский.

Он также подчеркнул, что относительно образовательных отсрочек, то граждане, которые получают второе или третье высшее образование, не будут иметь оснований для отсрочки от мобилизации.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство обороны выступает против законопроекта, который позволит не мобилизовать военнообязанных украинцев до 25 лет, которые ранее были ограниченно годными.

В то же время, Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Кроме того, адвокат Роман Симутин заявил, что первые штрафы от 17 тысяч грн. до 25 тысяч 500 грн за необновление военно-учетных данных, вероятно, ожидаются через месяц, после 20 августа или в начале сентября.

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