Известный шоумен назвал назвал пиаром развод Камалии: "Если бы Захур и хотел"

Вячеслав Соломка прокомментировал расставание певицы с Мохаммадом Захуром.

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Вячеслав Соломка не верит в развод Камалии и Мохаммада Захура / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka, instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

Соломка не верит в правдивость развода Камалии с Мохаммадом Захуром

Ведущий рассказал, почему новость про разрыв их отношений не кажется ему правдоподобной

Весной 2023 года украинская певица Камалия объявила про расставание с британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. Однако и сегодня пара вместе появляется на светских мероприятиях и проводит много времени в компании друг друга и их общих детей.

Артистка объясняет - по настояния бывшего мужа она не рассказала дочерям про развод и ждет, пока 11-летние Мирабелла и Арабелла станут достаточно взрослыми. До тех пор Камалия и Захур продолжают изображать счастливую пару.

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Украинский ведущий Вячеслав Соломка этот аргумент звезды не считает убедительным. Он уверен - развод Камалии является всего лишь затянувшимся пиар-ходом, дескать новость про разрыв она сообщила в канун своего концерта, да и мама певицы была бы против такого решения дочери.

"Когда в этом или, кажется, прошлом году Камалия объявила концерт в Октябрьском дворце, я посмотрел на продажи – ничего не продавалось. И потом, кажется, за две недели до концерта появилась горячая новость: "Камалия разводится с Мохаммадом Захуром". Говорю: "О, вы верите, что такое может быть?" Да там если бы даже Захур и хотел уйти, там мама Камалии Наталья Петровна пристегнула бы того Захура наручниками к батарее и никуда не отпускала", - заявил Соломка в комментарии для Люкс ФМ.

Кто такая Камалия / инфографика: Главред

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Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Кто такой Вячеслав Соломка? Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

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