Настоящая находка под рукой: как правильно замораживать лимоны

Вы узнаете:
- Для чего замораживать лимоны
- Как долго можно хранить лимоны в морозильной камере
Заготовки фруктов, ягод и овощей на зиму - привычное дело для многих хозяек, однако мало кто задумывается о том, чтобы заморозить лимоны. Хотя этот фрукт содержит очень полезный витаминный комплекс.
Главред узнал, как правильно замораживать лимоны, чтобы иметь под рукой этот фрукт в течение всего года и добавлять в чай во время простуды. Об этом в TikTok рассказала нутрициолог Юлия.
Для начала помойте лимоны под проточной водой, далее разрежьте его на четверти и выложите на доску, но так, чтобы кусочки не касались друг друга. Когда все лимоны будут порезаны, положите доску в морозильную камеру на несколько часов.
Смотрите видео, как правильно замораживать лимоны:
@juliadietolog Лайфхак для кухни ? #лайфхак#лайфхакдлякухни♬ оригинальный звук - НУТРИЦИОЛОГ|РЕЦЕПТЫ|СХУДНЕННЯ
Когда пройдет по крайней мере два часа, лимоны можно достать из морозильной камеры и переложить в лоточек. В таком виде цитрусовые могут храниться при минусовой температуре очень долго.
"Поэтому, если вы захотите попить чаю, у вас всегда будет свежий лимон", - отметила автор видео.
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Кто такая Юлия Драгулева?
Юлия Драгулева - украинский блогер и нутрициолог, которая делится в своих соцсетях советами по восстановлению и поддержанию здоровья и рассказывает о пользе продуктов. За ее страницей в TikTok следят почти 35 тысяч пользователей.
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