Настоящая находка под рукой: как правильно замораживать лимоны

Лимоны - идеальные фрукты, которые не всегда доступны по цене, но эту проблему легко решить заморозкой.

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Лимоны нужно правильно заморозить, чтобы сохранить их пользу / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Для чего замораживать лимоны

Как долго можно хранить лимоны в морозильной камере

Заготовки фруктов, ягод и овощей на зиму - привычное дело для многих хозяек, однако мало кто задумывается о том, чтобы заморозить лимоны. Хотя этот фрукт содержит очень полезный витаминный комплекс.

Главред узнал, как правильно замораживать лимоны, чтобы иметь под рукой этот фрукт в течение всего года и добавлять в чай во время простуды. Об этом в TikTok рассказала нутрициолог Юлия.

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Для начала помойте лимоны под проточной водой, далее разрежьте его на четверти и выложите на доску, но так, чтобы кусочки не касались друг друга. Когда все лимоны будут порезаны, положите доску в морозильную камеру на несколько часов.

Смотрите видео, как правильно замораживать лимоны:

Когда пройдет по крайней мере два часа, лимоны можно достать из морозильной камеры и переложить в лоточек. В таком виде цитрусовые могут храниться при минусовой температуре очень долго.

"Поэтому, если вы захотите попить чаю, у вас всегда будет свежий лимон", - отметила автор видео.

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Кто такая Юлия Драгулева? Юлия Драгулева - украинский блогер и нутрициолог, которая делится в своих соцсетях советами по восстановлению и поддержанию здоровья и рассказывает о пользе продуктов. За ее страницей в TikTok следят почти 35 тысяч пользователей.

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