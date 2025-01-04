Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

Руслана Заклинская
4 января 2025, 18:46обновлено 4 января, 20:00
1180
Поставки из Словакии составляют лишь 15-20% от общих энергоресурсов Украины, остальное поступает из других стран ЕС, рассказал Михаил Гончар.
'Фицо не до конца понял': эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии
Фицо не решает, будет ли Украина со светом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, facebook.com/robertficosk

Ключевые тезисы Гончара:

  • У Фицо нет рычагов, чтобы остановить энергоснабжение в Украину
  • Украина получает от Словакии только 15-20% электроэнергии, поэтому остановка поставок не является критической
  • Прекращение поставок электроэнергии Братиславой вызовет жесткую реакцию ЕС

Решение о прекращении поставок электроэнергии в Украину не входит в компетенцию Фицо. Словацкая энергосистема, как и украинская, интегрирована в европейскую энергетическую сеть ENTSO-E, поэтому одностороннее вмешательство в работу энергорынка невозможно. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он предположил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может попытаться имитировать аварию, из-за которой якобы нельзя будет передавать электроэнергию в Украину. Ее могли бы представить как техническую проблему, для устранения которой требуется длительное время. Такой шаг, по мнению Гончара, навредит Словакии, поскольку вызовет жесткую реакцию ЕС, в частности Брюсселя.

видео дня

"Для нас это не будет серьезной проблемой, поскольку поставки со словацкого направления не являются поставками исключительно от словацких трейдеров. Там работают европейские трейдеры. Мы получаем оттуда около 15-20% энергоресурсов, не более. Остальное поступает из других стран ЕС, в частности из Венгрии, которая фактически лидирует по объемам поставок", - пояснил эксперт.

Гончар также отметил, что, несмотря на пророссийскую позицию венгерского правительства, Орбан никогда не использовал шантаж электроэнергией. Эксперт предположил, что премьеру Венгрии, вероятно, "объяснили, что так это не работает", поскольку это создает проблемы для венгерского бизнеса.

"Фицо, наверное, также "объясняли", но, похоже, он не до конца это понял. Думаю, ему еще раз доступно объяснят, и эти угрозы останутся лишь словами", - добавил он.

Гончар подчеркнул, что Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину. Поэтому, по его словам, к угрозам Словакии прекратить поставки следует относиться спокойно и действовать по плану

"Мы не должны способствовать агрессору в его войне против нас, поскольку транзит обеспечивает экспортные поступления России от продажи газа в Центральную Европу, тем самым частично финансируя войну. Хотя доходы от экспорта российского газа уже не такие большие, как раньше, они все еще играют роль в финансировании агрессии против Украины", - отметил эксперт.

Угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии - главное

Как сообщал Главред, Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дронных атак.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал угрожать Украине прекращением поставок электроэнергии из-за завершения контракта между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" по транзиту российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Фицо, вероятно, получил указания от президента России Владимира Путина и пытается создать "второй энергетический фронт" против Украины.

На днях Фицо произнес новую угрозу. На этот раз он сказал, что Словакия может не только прекратить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам.

Однако Украина продолжит получать электроэнергию из Словакии, несмотря на угрозы премьер-министра Роберта Фицо. Словацкий оператор системы передачи SEPS будет придерживаться действующего договора и обеспечивать поставки электроэнергии.

Читайте также:

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Словакии Михаил Гончар электроэнергия Роберт Фицо
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

19:43Синоптик
"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

18:46Украина
Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось

Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось

18:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Пытаются проломить укрепление": раскрыт вероятный сценарий удара "Орешником"

"Пытаются проломить укрепление": раскрыт вероятный сценарий удара "Орешником"

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой

В Японии заявили, что нельзя протирать сиденья унитаза туалетной бумагой

Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды

Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удача

Последние новости

20:09

Окружение ВСУ на сотни квадратных километров: где враг приготовил ловушку

19:52

Почему популизм стал нормой и чем это грозитмнение

19:52

Россияне идут по трупам своих же: в ВСУ рассказали о безумных потерях РФ

19:43

Влупит 12-градусный мороз: в двух областях объявили штормовое предупреждение

19:38

Какая разница между яйцами С2 и Д3: как выбрать качественную категорию – есть секрет

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - СнегиревВ 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев
18:46

"Фицо не до конца понял": эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

18:22

Всего 2 километра: расстояние от фронта до центра Купянска сократилось

18:19

Тучи над оккупантами сгущаются: в Севастополе объявлено чрезвычайное положение

17:50

Как быстро отстирать пятна от дезодоранта и не испортить вещь: важные правила

Реклама
17:34

Путин может получить еще 120 тысяч солдат из КНДР: назван важный нюанс

17:10

"Крым просто сдали": военный раскрыл, как на самом деле аннексировали полуостров

17:09

"Был на дежурстве, а теперь - при смерти": в РФ взорвали военного преступника

17:08

Россияне попали КАБом в многоэтажку: на Сумщине прогремели взрывы - детали

16:39

Оккупация города Сумы: насколько серьезна угроза наступления врага - Коваленко

16:34

Роскошную виллу Алсу в оккупированном Крыму залил мазутВидео

16:25

"До прекращения огня еще далеко": депутат Бундестага назвал два сценария войны

16:16

Ввод войск НАТО в Украину: известно, какие задачи они смогут выполнятьВидео

15:57

РФ хочет непросто окружить Покровск: стала известна главная цель Путина на город

15:48

ВСУ сковывают врага на Курщине: потери РФ превышают группировку "Курск"

15:44

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 11 секунд

Реклама
15:40

Порошенко раскритиковал харьковские соглашения, за которые сам отвечал и называл искусством компромисса, - СМИ

15:01

В Украине ожидается снижение цен на популярный продукт: какая причина

14:48

Гороскоп на 2025 год: один из знаков зодиака ждет большая любовь и удачаВидео

14:17

Скатится к показателям 1970-х: по РФ серьезно ударит остановка транзита газа – Гончар

14:01

Заключение перемирия: Трамп не определился со стратегией в отношении Украины

13:14

Крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны - деталиВидео

13:05

Александр Кривошапко женился в третий раз и показал жену

12:46

Гороскоп для Скорпионов на 2025 год: трансформация, удача, обновление и прибыльВидео

12:34

Удары по Крыму: названы важные военные цели для ВСУ

12:30

Байден хочет запретить разработку новых месторождений нефти и газа: известные детали

12:14

"Падшая сущность": друг Яниса Тиммы решил посадить Седокову в тюрьму

11:44

"Единственный способ": Подоляк сказал, как НАТО может победить РФ

11:41

Температура выше нормы, снег и морось: какой будет погода в январе 2025-го

10:59

Гарантии безопасности для Украины после войны: при чем здесь ядерное оружие

10:57

Гороскоп для Весов на 2025 год: чего ждать в любви, карьере и финансахВидео

10:21

Обломки упали на дома: РФ запустила по Украине 81 дрон - сколько было сбито

10:00

Полный крах путинской стратегии: Михаил Гончар - об остановке транзита газа

09:59

РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий: в ISW раскрыли важные детали

09:32

Гороскоп на 2025-й: Рыб ждет судьбоносный год переменВидео

09:20

РФ смещает внимание с Покровска: в ISW раскрыли угрозу для Днепропетровской области

Реклама
09:14

"Силы не соразмерны": Бессмертный сказал, какие месседжи Путин посылает Трампу

08:01

Путин искажает заявления Зеленского и законодательство Украины: в ISW описали его цель

07:10

Чем отличаются две девушки: надо найти 3 отличительные детали за 24 секунды

06:10

О втором сроке Зеленского и истериках в соцсетяхмнение

06:10

Реквием газовой трубемнение

05:52

Гороскоп на завтра 5 января: Водолеям - впечатляющий день, Овнам - большое счастье

04:58

Спасительный лайфхак для родителей школьников: чем вывести пасту от ручки с одежды

04:35

"Вітаю" или "поздоровляю": какое из этих слов правильно использоватьВидео

03:30

"Пытаются проломить укрепление": раскрыт вероятный сценарий удара "Орешником"Видео

03:01

Опытные водители призывают натереть лобовое стекло луком: для чего это нужно

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять