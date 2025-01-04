'Фицо не до конца понял': эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии

Поставки из Словакии составляют лишь 15-20% от общих энергоресурсов Украины, остальное поступает из других стран ЕС, рассказал Михаил Гончар.

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Фицо не решает, будет ли Украина со светом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, facebook.com/robertficosk

Ключевые тезисы Гончара:

У Фицо нет рычагов, чтобы остановить энергоснабжение в Украину

Украина получает от Словакии только 15-20% электроэнергии, поэтому остановка поставок не является критической

Прекращение поставок электроэнергии Братиславой вызовет жесткую реакцию ЕС

Решение о прекращении поставок электроэнергии в Украину не входит в компетенцию Фицо. Словацкая энергосистема, как и украинская, интегрирована в европейскую энергетическую сеть ENTSO-E, поэтому одностороннее вмешательство в работу энергорынка невозможно. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

Он предположил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может попытаться имитировать аварию, из-за которой якобы нельзя будет передавать электроэнергию в Украину. Ее могли бы представить как техническую проблему, для устранения которой требуется длительное время. Такой шаг, по мнению Гончара, навредит Словакии, поскольку вызовет жесткую реакцию ЕС, в частности Брюсселя.

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"Для нас это не будет серьезной проблемой, поскольку поставки со словацкого направления не являются поставками исключительно от словацких трейдеров. Там работают европейские трейдеры. Мы получаем оттуда около 15-20% энергоресурсов, не более. Остальное поступает из других стран ЕС, в частности из Венгрии, которая фактически лидирует по объемам поставок", - пояснил эксперт.

Гончар также отметил, что, несмотря на пророссийскую позицию венгерского правительства, Орбан никогда не использовал шантаж электроэнергией. Эксперт предположил, что премьеру Венгрии, вероятно, "объяснили, что так это не работает", поскольку это создает проблемы для венгерского бизнеса.

"Фицо, наверное, также "объясняли", но, похоже, он не до конца это понял. Думаю, ему еще раз доступно объяснят, и эти угрозы останутся лишь словами", - добавил он.

Гончар подчеркнул, что Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину. Поэтому, по его словам, к угрозам Словакии прекратить поставки следует относиться спокойно и действовать по плану

"Мы не должны способствовать агрессору в его войне против нас, поскольку транзит обеспечивает экспортные поступления России от продажи газа в Центральную Европу, тем самым частично финансируя войну. Хотя доходы от экспорта российского газа уже не такие большие, как раньше, они все еще играют роль в финансировании агрессии против Украины", - отметил эксперт.

Угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии - главное

Как сообщал Главред, Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дронных атак.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал угрожать Украине прекращением поставок электроэнергии из-за завершения контракта между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" по транзиту российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Фицо, вероятно, получил указания от президента России Владимира Путина и пытается создать "второй энергетический фронт" против Украины.

На днях Фицо произнес новую угрозу. На этот раз он сказал, что Словакия может не только прекратить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам.

Однако Украина продолжит получать электроэнергию из Словакии, несмотря на угрозы премьер-министра Роберта Фицо. Словацкий оператор системы передачи SEPS будет придерживаться действующего договора и обеспечивать поставки электроэнергии.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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