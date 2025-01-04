Закрутить гайки 'Турецкого потока': эксперт объяснил, решится ли Эрдоган

Турция использует Россию для получения собственных преференций, убежден Гончар.

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Эксперт прокомментировал политику Эрдогана в отношении России / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

О чем сказал Гончар:

Турция использует Россию в собственных целях

Гипотетически Эрдоган может перекрыть "Турецкий поток", но если только Россия совершит какой-то прямой акт агрессии

Между Россией и Азербайджаном сейчас сложилась не самая лучшая ситуация. По этому поводу возникает вопрос - возможна ли ситуация, когда Эрдоган перекроет 16 миллиардов кубометров поставок со своей стороны. Как известно, Турция является одним из ключевых партнеров Азербайджана.

Эту тему прокомментировал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

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По его словам, не секрет, что Турция использует Россию для получения собственных преференций.

"Поэтому маловероятно, что она перекроет "Турецкий поток". Этот газопровод имеет название "турецкий", но фактически это российский газопровод. Никто его перекрывать не будет, если только Россия не совершит какого-то прямого акта агрессии против Турции. В таком случае гипотетически это может произойти", - говорит эксперт.

На данный момент, по словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", Турция просто зарабатывает на войне - как на России, так и на Украине.

"Поэтому вряд ли она будет готова настолько солидаризироваться с Азербайджаном в контексте инцидента с уничтожением российской ПВО азербайджанского самолета. Тем более, что Турция никоим образом не присоединилась к санкциям Европейского Союза. В ЕС также нет полноценных санкций, которые бы ограничивали поставки российского газа. Санкции касаются только нефти, но по газу до сих пор нет единого решения", - подытожил Гончар.

Резюмируя, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности отметил, что сейчас четкого плана внедрения газовых санкций пока не вырисовывается, однако обсуждения продолжаются.

Другие интересные заявления эксперта Гончара - что известно

Как отмечал Главред, ранее эксперт Михаил Гончар предупреждал, что по России серьезно ударит остановка транзита газа. По его словам, "Газпром" может вернуться на уровень, который был характерен для советского периода начала 1970-х.

Кроме этого, Михаил Гончар описал полный крах путинской стратегии. Он объясняет, что в 2019 году, который был пиковым годом экспорта российского газа в страны Европейского Союза, объем поставок достиг 156 млрд кубометров. Теперь этот объем уменьшится в 10 раз.

Также эксперт оценил, насколько серьезны угрозы Словакии. У Фицо нет рычагов, чтобы остановить энергоснабжение в Украину, считает Гончар.

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Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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