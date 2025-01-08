США готовят план обороноспособности Украины: в Пентагоне раскрыли детали

Следующая встреча "Рамштайн" будет направлена на обеспечение продолжения предоставления ключевых возможностей для обороны Украины.

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Партнеры планируют усиливать Украину разными типами вооружения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Что сообщили в Минобороны США:

На заседании "Рамштайн" должны составить план обороноспособности Украины до 2027 года

Лидерам коалиции нужно будет одобрить дорожные карты

Глава Пентагона Ллойд Остин 9 января планирует провести заседание в формате "Рамштайн", которое будет сосредоточено на вопросах, касающихся продолжения предоставления Украине необходимой помощи для обороны в войне против страны-агрессора России.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны США. В Германии будет составлен план обороноспособности Украины для поддержки создания надежных сил сдерживания до 2027 года.

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Иностранные лидеры будут обсуждать усиление Украины системами противовоздушной обороны, артиллерийскими боеприпасами и бронированными транспортными средствами, а также усилиями по усилению оборонной промышленной базы.

Рамштайн / Инфографика: Главред

В Контактную группу будут традиционно привлечены более 50 стран, а ее лидеры будут принимать дорожные карты, согласно которым и сформулируют текущие потребности и цели обороноспособности.

"Эти дорожные карты имеют целью дать возможность донорам планировать и поддерживать Украину стабильно в будущем", - говорится в сообщении со ссылкой на одного из чиновников в сфере обороны.

Встреча в формате "Рамштайн" - последние новости

Напомним, Главред писал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в Германии 9 января, где союзники Украины поднимут важные вопросы. Уже известно, что министр обороны Остин снова пригласил министров обороны и старших военных официальных лиц со всего мира для обсуждения поддержки для Украины.

Накануне руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что после проведения выборов в США позиция Вашингтона во время встреч в формате "Рамштайн" вряд ли изменится.

Ранее также министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял во время разговора с португальским коллегой, что в январе в рамках очередного заседания формата "Рамштайн" планируется детальное обсуждение дальнейших шагов для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году.

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Что такое Министерство обороны США? Министерство обороны США - федеральный исполнительный департамент (министерство) в правительстве США, руководящий, в соответствии с 10-м разделом Кодекса США, координацией и управлением всеми ведомствами и функциями правительства США в военной области и вопросах национальной безопасности. Базируется в Пентагоне, штат Вирджиния. Возглавляет министерство министр обороны. С 22 января 2021 года должность занимает Ллойд Остин, пишет Википедия.

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