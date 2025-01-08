Трамп не обещал остановить войну за 6 месяцев: что на самом деле сказал политик

Главное:
- Трамп не заявлял о сроках окончания войны в Украине
- Республиканец оценил в 6 месяцев период, когда сможет встретиться с Путиным
7 января новоизбранный президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами якобы заявил об окончании войны в Украине в течение полугода. Однако на самом деле слова политика неправильно трактовали.
Республиканец очертил сроком в 6 месяцев не процесс окончания войны, а возможную встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Украине.
Трамп отметил, что считает встречу с Путиным неуместной до 20 января, то есть официального вступления в должность, зато надеется, что будет иметь на ее проведение шесть месяцев.
Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Валерий Чалый также отметил, что избранный президент США не заявлял о прекращении войны за несколько месяцев, как и то, что "встреча с Путиным должна подождать".
"Я вам больше скажу, чтобы все понять точно, что реально говорит и имеет в виду Дональд Трамп, надо присутствовать на самой пресс-конференции (у него много незавершенных фраз и переадресаций между ним и журналистами, которые задают вопросы). По некоторым вопросам у него есть модель ответа, которую он применяет просто потому, что позиция еще не готова и т.п.", - подчеркнул он.
При этом Чалый отметил, что по итогам пресс-конференции у него не сложилось депрессивного настроения, ведь некоторая информация уже доходит до Трампа, хотя и где-то враг "доходит до избранного президента США до ушей своими нарративами".
Позиция Трампа относительно окончания войны в Украине
Напомним, иностранные СМИ писали, что Дональд Трамп действительно будет стремиться завершить российско-украинскую войну, однако конкретных планов он пока не раскрывает. При этом Трамп не может уступить Владимиру Путину, поскольку такой шаг стал бы "приглашением" агрессору России к нападению на другие страны, в том числе и на государства НАТО.
Ранее, как писал Главред, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что вероятнее всего сначала избранный президентом США Дональд Трамп встретится с диктатором РФ Владимиром Путиным, после чего может состояться его встреча с Владимиром Зеленским для решения вопросов по мирному урегулированию ситуации в Украине.
Накануне Роберт Кларк, сотрудник американского мозгового центра Yorktown Institute отметил, что хоть Трамп и обещал достичь мира за 24 часа, на самом деле соответствующее соглашение между Украиной и Россией скорее всего будет заключено до Пасхи.
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Кто такой Валерий Чалый
Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014-2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016-2019).
Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.
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