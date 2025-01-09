"У РФ нет всех преимуществ в Украине, как кажется": Остин сделал громкое заявление

Кремль сталкивается с растущим количеством проблем, которые усложнят любые попытки закрепить свои достижения.

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Россия не имеет всех преимуществ в Украине, как кажется, отмечает Остин/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Кратко:

РФ не имеет всех преимуществ в Украине, как кажется

Кремль сталкивается с растущим количеством проблем

Украина продолжает наращивать свой потенциал

Несмотря на то, что страна-агрессор Россия, кажется, имеет преимущество в своем вторжении в Украину, Кремль сталкивается с растущим количеством проблем, а это в свою очередь усложнит любые попытки закрепить Кремлем свои достижения. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, который вскоре уйдет в отставку, в интервью Bloomberg News.

"Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", - сказал Остин.

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Он отметил, что такое соображение должно быть учтено в любом стремлении к прекращению огня, которое может осуществить новая администрация Дональда Трампа.

По словам Остина, российские оккупанты "также не лишены вызовов". Он напомнил, что россияне ездили в КНДР и Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей. Остин отметил, что, по данным Украины и ее союзников, Северная Корея отправила тысячи военных в страну-агрессора Россию.

В то же время он отметил, что Украина продолжает наращивать свой потенциал.

Также Остин ответил на критику, которая звучала со стороны некоторых европейских и украинских чиновников, которые говорили, что администрация президента Джо Байдена не имеет четкой стратегии поддержки Украины.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию. Потери 700 000 военных убитыми и ранеными - это было бы невозможно представить три года назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение", - сказал Остин об этой стратегии.

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что 400 оккупантов полегло в одном бою - армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине. Из-за потерь и сильных боев в Курской области, вероятно, что врагу скоро понадобится переброска сил с других участков фронта.

Также ранее сообщалось, что Покровск без света, воды и газа, обстрелы усилились - стало известно, что происходит в городе. В Покровске нет такого места, которое не простреливалось бы артиллерией или дронами.

Как ранее сообщалось, оккупантам дали "фас" перейти Оскол - военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, есть ли шансы. Украинские военные создали серьезные фортификационные сооружения, учитывая рельеф местности.

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Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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