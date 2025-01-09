У Байдена не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине

В Пентагоне прокомментировали возможный риск "замораживания" предоставления помощи Украине новой администрацией.

https://glavred.info/world/u-baydena-ne-uspeyut-potratit-neskolko-milliardov-dollarov-na-pomoshch-ukraine-10628891.html Ссылка скопирована

Команда Байдена не успеет потратить деньги на помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

Главные тезисы:

Из пакета, одобренного весной 2024 года, останется несколько миллиардов

Поддержка Украины в Конгрессе сильна

Администрация президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму военной помощи Украине, одобренной весной 2024 года Конгрессом, до вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа. Останется "несколько" миллиардов долларов. Об этом заявила заместитель спикера главы Минобороны США Сабрина Сингх.

"Относительно Украины, вы знаете, останется несколько миллиардов долларов полномочий для новой администрации, чтобы решить, что она решит делать с теми полномочиями, которые остались", - сказала заместитель спикера Пентагона во время брифинга в Вашингтоне.

видео дня

Синг также прокомментировала возможный риск "замораживания" предоставления помощи Украине со стороны США новой администрацией Трампа. По ее словам, Киев имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе.

"И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает достигать успехов на поле боя... Они (украинцы, - ред.) делают это при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников и коалиций через Контактную группу по вопросам обороны Украины (встречи в формате "Рамштайн", - ред.)", - добавила она.

"Мы надеемся, что определенным образом контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит работать. Но, конечно, поддержка Украины в Конгрессе остается сильной", - добавила Сингх.

Представительница американского оборонного ведомства уточнила, что на данный момент Штаты и другие страны-союзники и партнеры совместно выделили более 126 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Какие страны входят в группу Рамштайн / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине со стороны США

Как сообщал Главред, США могут объявить о значительном пакете военной помощи Украине. Это, вероятно, произойдет в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию на встречу в формате "Рамштайн" 9 января. Об этом пишет Associated Press.

30 декабря президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине $2,5 млрд в сфере безопасности для укрепления обороны в связи с продолжающейся военной агрессией РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки военной помощи от США в Украину увеличиваются, что помогает выровнять ситуацию на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред