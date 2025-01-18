США окажется в слабой позиции из-за переговоров Трампа и Путина: каковы риски

Если Трамп изменит подход к общению с Путиным на противоположный, то это точно не будет показывать силу США.

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Что может произойти после переговоров Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Айзенберга:

Трамп и Путина могут провести тайный разговор без объявления

Переговоры президентов только подыграют на руку России

Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг считает, что если Дональд Трамп вскоре проведет разговор с Путиным без объявления дополнительных рычагов давления на Россию, то это будет демонстрацией слабости США.

"Я считаю, что если Трамп будет звонить Путину и встречаться с ним, то при таких условиях это будет показывать слабость США. Президент Джо Байден прекратил любые контакты с Путиным собственно еще до 24 февраля 2022 года. Он прекратил общение еще до того, как стало понятно, что Путин осуществит вторжение в Украину. К тому же Джо Байден неоднократно заявлял, что общение не будет возобновлено до тех пор, пока Россия не изменит свою политику. Следовательно, если следующий президент США меняет подход к общению с Путиным на противоположный, то это точно не будет показывать силу США", - пояснил Айзенберг в в эфире "Еспресо". видео дня

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

По словам профессора, Дональд Трамп должен был бы сначала инициировать увеличение помощи Украине, чтобы иметь дополнительные сильные рычаги влияния на российского диктатора накануне разговора с ним.

"Если бы президент США сначала инициировал увеличение помощи Украине, а потом были бы какие-то разговоры об общении с российским диктатором, то это было бы понятно. Если разговор Трампа и Путина состоится в скором времени, то думаю, это только подыгрывает России. Путин же не заинтересован идти на какие-то уступки, он продолжает требовать капитуляции Украины", - добавил он.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Кремль будет требовать разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом. Позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать отправлять оружие в Украину согласно двусторонним соглашениям по безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России.

Богдан Яременко заявил, что Трамп может вести переговоры с Путиным за спиной Украины. Он считает, что встреча Трампа и Путина ничем полезным для нас не закончится, но не закончится она и ничем страшным для нас. Однако есть угроза того, что президент Трамп будет делать что-то свое.

На Западе раскрыли детали, какие у Трампа есть козыри на переговорах с Путиным. Дональд Трамп может использовать уязвимость агрессора России, чтобы посадить ее за стол переговоров, а Курская область станет разменной монетой. Операция ВСУ в Курской области является рискованной, однако Украина может получить политические дивиденды.

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