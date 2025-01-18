До 2 млн человек: баварский депутат призвала выслать из Германии украинцев

Лидер ультраправых в Баварии призвала немедленно выслать из Германии украинских беженцев.

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Баварский депутат призвала выслать из Германии украинцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Эбнер-Штайнер призвала к "масштабной реэмиграции"

В ФРГ считают, что в стране есть "украинцы, которым нельзя здесь быть"

Глава фракции "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что украинских беженцев нужно немедленно выслать из страны. По ее словам, граждане Украины должны вернуться домой "уже сейчас", пишет Süddeutsche Zeitung.

Эбнер-Штайнер добавила, что Украина является большой страной, где "достаточно территории", куда можно вернуться. Она оценила, что в целом из Германии можно выслать до 2 млн человек.

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Кроме того, Эбнер-Штайнер призвала к "масштабной реэмиграции", чтобы Бавария не была "затоплена получателями помощи, которые не желают интегрироваться". Также она выступила за то, чтобы ввести в регионе "чрезвычайную ситуацию с беженцами", чтобы отказывать им в размещении.

В то же время издание DW напомнило, что 15 января состоялись дебаты, в которых принял участие депутат бундестага и председатель баварского отделения АдГ Штефан Прочка. Во время своего выступления он заявил, что его партия призывает выслать "миллион" мигрантов.

"На вопрос, как это планируется сделать, политик ответил, что Сирия и Афганистан - страны, которые уже "примирились", поэтому Германию могут покинуть "от 1,2 до 1,3 млн сирийцев" и "700 тысяч афганцев". Политик добавил, что в ФРГ есть и "украинцы, которым нельзя здесь быть"", - отметили в DW.

Беженцы из Украины за границей - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Польша предлагает изменить систему помощи. На недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы социальная помощь для украинцев в Германии была направлена непосредственно в Украину.

Одна из стран ЕС ввела новые ограничения для украинских беженцев. Известно, что украинские беженцы могут получить временную защиту в соответствии с директивой, позволяющей им проживать и работать в странах ЕС. Однако в марте 2026 года срок действия этой директивы завершается.

Демограф Александр Гладун удивил неожиданным раскладом о беженцах из Украины. Он рассказал о том, что в странах Европы возможен так называемый двойной учет, обусловленный тем, что нашим гражданам разрешили свободно перемещаться по всем странам.

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