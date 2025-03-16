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Сотни килограммов взрывчатки разносят укрепления: эксперт о целях нового Нептуна

Алексей Тесля
16 марта 2025, 14:52
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Новая украинская ракета способна поражать цели на расстоянии до тысячи километров.
нептун
В Украине создали новую ракету / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, Pixabay

Важно:

  • Новая ракета может поражать цели на расстоянии до тысячи километров
  • "Длинный Нептун" может нести до 300 килограммов взрывчатки

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал появление новой украинской дальнобойной ракеты "Длинный Нептун".

Новая украинская ракета способна поражать цели на расстоянии до тысячи километров, подчеркнул он в эфире Radio NV.

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"Я думаю, что он стал больше по размеру. Он увеличился за счет того, что добавились еще топливные баки, которые дают ему возможность использовать больше топлива и двигаться на большую дальность. Уверен, что головка наведения и вся электроника, которая была в "Нептуне", сохранилась. Изменилась только ходовая часть, которая отвечает за полет", - не исключил эксперт.

По его мнению, "Длинный Нептун" может нести от 100 до 300 килограммов взрывчатки. Это открывает возможности нанесения ударов по укрепленным объектам страны-агрессора РФ.

"Об атаках дронами вглубь РФ мы слышим чуть ли не несколько раз в неделю. Но дрон может нести относительно небольшое количество взрывчатки, от 10 до 50 килограммов. Это означает, что пробить дроном какой-то более-менее укрепленный объект невозможно. Даже если их будет лететь несколько - это как из пистолета стрелять по бронированной машине. Хоть 10 раз стрельни - не пробьешь. А что-то более мощное пробивает", - добавил Гетьман.

ракета Нептун инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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