Переговоры Украины и России: Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи нет

Когда состоится новый раунд переговоров Украины и России - неизвестно / Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи украинской и российской делегаций нет.

"К сожалению, у войны нет конкретных сроков: мы к этому дню достигнем этого и этого. Так же, как и переговорный процесс, основные, фундаментальные положения которого зависят от ситуации на фронтах", — сказал Подоляк в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины обеспечивают украинским властям "максимально комфортные условия для переговоров".

"Главнокомандующий Залужный стоит ста российских генералов, и ВСУ под его руководством обеспечивают нам максимально комфортные условия для переговоров. Конечно, "комфортные" с учетом всех происходящих трагедий. Они позволяют нам предлагать какие-то формулы, жестко настаивать на их имплементации", – сказал советник главы ОП.

При этом назвать сроки переговоров "сейчас было бы неправильно", учитывая, что интенсивность боевых действий не уменьшается, а, наоборот, нарастает.

"Я понимаю, что в Украине очень многие любят говорить: через две недели что-то уже закончится, через день что-то возьмем и т.д. Эту болезнь уже надо как-то вылечить. Шесть недель тяжелого противостояния с РФ должны были бы уже научить людей какой-то скромности, отказу от попыток традиционно хайпонуть и собрать дополнительные лайки. В Украине слишком много сидящих в тени героев, но действительно тянущих нашу страну к победе, и слишком много фанфаронов, позволяющих себе давать конкретные даты, когда что-то будет происходить, где мы выигрываем и где проигрываем. От этого нужно избавляться", — считает Подоляк.

Как сообщал Главред, в этом же интервью советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры делегаций Украины и России о завершении войны идут постоянно. После того как стало известно о зверствах российских оккупантов в Буче, есть некоторое изменение переговорного фона.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны с Россией.

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