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Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

8 мая 2022, 10:56

Путинские солдаты еще попытаются продвигаться, оцепить украинских военных. Потом будут вынуждены перейти к обороне, закрепиться на занятых рубежах или отойти.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
Сроки третьей фазы войны спрогнозировать сложно, сказал Сергей Грабский / Reuters

Вторая фаза наступления российских войск продлится еще неделю или дней десять. После этого интенсивность боевых действий снизится, считает военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, российские войска фактически безуспешно продолжают наступательные операции уже вторую неделю. Оккупанты осознали, что не выполнили ни одной оперативной задачи из тех, которые им приказали завершить во время второй фазы войны в Украине, передает 24 канал.

Путинские солдаты еще попытаются продвигаться, оцепить украинских военных.

"Теряя такими темпами свои подразделения и боевую технику – надолго их не хватит. Если думать с инерционностью – их хватит еще на неделю, возможно, на 10 дней", – прогнозирует эксперт.

После этого российские войска вынуждены будут перейти к обороне, закрепиться на занятых рубежах или отойти и пытаться удержать территорию.

"Увидим, насколько у нас хватит ресурсов, чтобы нанести определенные контрудары, улучшить наши позиции. Тогда мы будем наблюдать уменьшение интенсивности боев и переход к более затяжной фазе", — сказал Грабский.

Читайте такжеКогда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценарияВоенный эксперт добавил, что сложно спрогнозировать временные рамки старта так называемой третьей фазы войны. Это может растянуться на 2-3 месяца, все зависит от сложности подготовки необходимых подразделений. Хотя РФ может бросать в бой своих людей и без должной подготовки с минимальной экипировкой.

"Все будет зависеть от воли политического руководства России, насколько они будут готовы жертвовать своими человеческими ресурсами", – считает Грабский.

Когда закончится война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война в Украине переходит в рутинную фазу. Это сложный период, который будет длиться не менее двух месяцев. По его словам, в этот период будут какие-то мелкие сенсации или вовсе ничего не произойдет. Стороны будут "перемалывать" друг друга.

Тем временем у Путина продлили сроки "спецоперации". По данным украинской разведки, Россия планирует закончить войну в Украине не раньше сентября 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Украине грозят еще большие разрушения важной инфраструктуры и жилых районов. По его словам, необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая "может длиться месяцы или даже годы".

Папа Римский Франциск рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, во время которого последний якобы рассказал о планах Кремля завершить войну против Украины до 9 мая этого года. Такой разговор якобы состоялся во время личной встречи.

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