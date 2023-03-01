Шольц мог специально затягивать поставки оружия Украине из-за угроз Путина – СМИ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц ранее отрицал какие-либо угрозы в свой адрес со стороны директора государства-агрессора Владимира Путина.

Путин мог угрожать Шольцу из-за поставок оружия Украине / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

В Германии выступили с инициативой записывать разговоры главы Федерального правительства Олафа Шольца и кремлевского руководителя страны-оккупанта Владимира Путина. Есть предположения, что Путин угрожал Шольцу из-за поставок оружия Украине.

Как сообщает Deutsche Welle, глава Федерального архива Михаэль Голман рассказал о том, что разговоры Шольца и Путина не записываются, однако подобную практику следует изменить.

По данным издания, некоторые оппозиционные политики высказали предположение, согласно которому канцлер Германии мог специально затягивать поставки вооружений Украине из-за угроз Путина.

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Подчеркивается, что лично Олаф Шольц отрицал подобные угрозы в свой адрес.

Напомним, в начале февраля канцлер Германии Шольц заявил, что Путин в ходе телефонных разговоров не угрожал ни ему, ни Германии. При этом Шольц, по его словам, неоднократно подчеркивал – именно Россия несет ответственность за войны против Украины.

Как Путин угрожал Борису Джонсону

Бывший глава правительства Британии Борис Джонсон рассказывал, как в феврале 2022 года, незадолго до полномасштабного нападения России на Украину, он разговаривал с Путиным по телефону. И Путин вдруг стал угрожать Джонсону.

"В какой-то момент он (Путин, – ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - сказал британский политик.

Рупор Кремля Дмитрий Песков попытался оправдать угрозы Путина в адрес Джонсона. Он обвинил Джонсона, мол, "во лжи". По словам представителя кремлевской директорской, Путин, дескать, подразумевал, что "размещение ракет в Украине" приведет к тому, что "любая ракета долетит до Москвы в считанные минуты".

"Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неудобная ситуация", - заявил Песков.

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